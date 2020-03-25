Коронавирус в Украине: как не подхватить инфекцию в супермаркете

Во время карантина из-за коронавируса в Украине не все жители пользуются доставкой продуктов и других товаров, а время от времени сами посещают супермаркеты. Об основных моментах, которые помогут не заразиться вирусом в магазине, сообщает Deutsche Welle.

Во-первых, необходимо держать дистанцию. Хотя и расстояние в 2 м от других посетителей, которые двигаются от полки к полке хаотично, держать сложно. Отметим, что в Германии, например, в большинстве магазинов на полу разместили соответствующие отметки, которые позволяют держаться дистанции, пока другой человек подбирает себе товар. Недавно Кабмин Украины также принял решение о нанесении отметок социальной дистанции в заведениях и учреждениях, работающих во время карантина. Подобное пока можно встретить в почтовых отделениях, может, со временем такие наклейки появятся и в супермаркетах. К тому же важно не скапливаться возле касс, а выстроиться в очередь на безопасном расстоянии друг от друга.

Во-вторых, не совсем безопасным в нынешней ситуации является использование тележки для покупок. Поэтому лучше взять из дома большую сумку или рюкзак и пользоваться ими, а не тележкой, за ручку которой держалось уже немало покупателей. Если товаров планируется приобрести очень много и без тележки не обойтись, то советуют пользоваться перчатками. В любом случае, когда катите тележку в магазине, то не касайтесь лица, а вернувшись домой – сразу помойте руки с мылом.

В-третьих, покупать овощи и фрукты без упаковки можно, но дома следует хорошо их промывать. А вот яблоки, груши или киви можно еще и чистить. Тогда как овощи желательно термически обрабатывать: варить, запекать в духовке или жарить.

В-четвертых, рассчитываться в супермаркете можно и карточкой, и наличными. Ведь исследователи до сих пор точно не установили, передается ли вирус через наличные. Так, вирус попадает на поверхности после того, как на них чихнул или кашлянул инфицированный человек. Заражение же других в таком случае через касания денег, карточных терминалов, смартфонов, ручек торговых тележек возможно, если вирус сразу после этого попадает через руки в слизистые рта или носа или в глаза. Поэтому, в таком случае, следует придерживаться азов гигиены - мыть руки, и, опять же, не касаться лица.

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