Продовольственная паника из-за коронавируса в Украине: как уменьшить ажиотаж и наказать спекулянтов

Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили действия властей, производителей и торговых сетей во время продовольственной паники в Украине. Еще они поделились мнениями: что следует предпринять, чтобы сбить ажиотаж, надо ли наказывать спекулянтов (и есть ли такая возможность) или же это все – "рыночные отношения"?

"Закон в Украине работает исключительно для слабых"

Юрист, исполнительный директор в Союзе потребителей Украины Максим Несмиянов считает огромной проблемой, что государства нет на рынке контроля цен. От слова совсем.

"Дела по картельным делам "висят" уже почти на 8 лет – и конца не видно, – подчеркивает эксперт. – В 2012 году Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) провел расследование по факту жалоб на картельный сговор ряда торговых сетей. Расследование закончили в 2014-м. И – тишина... Уже нет ряда участников рынка (эти сети супермаркетов были проданы), а наказание так никого и не настигло".

По мнению Максима Несмиянова, пока не начнут оперативно и качественно работать АМКУ и суды, ждать изменений не стоит.

"Украина – территория по зарабатыванию денег. С точки зрения бизнеса. С поправкой, что закон здесь работает исключительно для слабых", – резюмирует эксперт.

"Попытка фиксировать цены породит лишь дефицит товаров"

Адвокат, глава Общественной организации "Антирейдерский центр" Дмитрий Йовдий уверен: никакие ограничительные меры государственного регулирования цен на товары или разного рода санкции не способны побороть спекуляцию.

"Попытка фиксировать цены породит лишь дефицит товаров. В случае внедрения такой политики мы станем свидетелями пустых полок в супермаркетах – при этом через черный ход магазинов будут по завышенным ценам отпускаться нужные товары. Все как в советское время. На полную катушку будет работать черный рынок, и процесс этот будет бесконтрольным", – говорит эксперт.

Конечно, со злоупотреблениями должен бороться АМКУ. Но эта институция, подчеркивает Дмитрий Йовдий, никогда не была эффективной, поэтому надежд мало.

"Вместо административного регулирования государство должно принять действенные меры по стимулированию экономики, причем сделать это нужно незамедлительно, – считает эксперт. – К слову, принятый Верховной Радой с подачи президента закон о снижении налоговой нагрузки, который якобы был направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, никоим образом малому и среднему бизнесу не помогает. Ведь отмененный законом налог на землю платят в основном крупные промышленные предприятия, а не, к примеру, парикмахерские. А отмененный налог на недвижимость и вовсе не затрагивает 80% населения, которое проживает в советском жилом фонде".

По мнению эксперта, в первую очередь нужно ограничить экспорт жизненно важных товаров.

"Не запретить вообще, а ограничить, предварительно согласовав квоты с производителями, – поясняет Йовдий. – Это поможет удержать цены на такие товары, и не помешает привлечению валютной выручки в Украину. Были бы очень кстати отмена единого налога для физических лиц - предпринимателей 1 и 2 групп, снижение ставки НДС, а также снижение ставок на реализацию подакцизных товаров. И, конечно, нужно искать дополнительные источники для финансирования борьбы с эпидемией. Для этих целей, как вариант, можно использовать средства, предназначенные для финансирования политических партий. Думаю, эти расходы сейчас куда менее актуальны".

"Новые правила – это дискомфорт и люди реагируют на них по-разному"

"Оценивать действие властей можно в сравнении с чем-то. У нас же – беспрецедентная ситуация, поэтому наивно рассчитывать на то, что все будет сделано правильно", – считает аналитик плодово-овощного рынка, руководитель департамента "Маркетинг-Аналитика" в Оптовом Рынке "Шувар" Татьяна Гетьман. – Но некоторые заявления, действительно, поспешны, что может иметь плохие последствия. Я – про ограничение экспорта".

По мнению эксперта, сегодня, когда внутренний и мировой спрос падает, а гривня быстро слабеет, ограничивать такую возможность удержаться на плаву для аграриев ни в коем случае нельзя.

"Я не могу оценивать действия сетей, могу рассказать о нашем рынке, – продолжает Татьяна Гетьман. – Мы сделали все возможное для того, чтобы противостоять распространению инфекции: в терминал не пускаем людей без масок, замеряем температуру каждому посетителю. Продавцы все строго в масках и резиновых перчатках. Термометрию мы проводим один-два раза в день. На каждой торговой точке есть дезинфекторы. Человеческий фактор – самый большой вызов для нас. Новые правила – это дискомфорт и люди реагируют на них по-разному. Здесь главное – четко придерживаться выбранной позиции, обеспечить максимальный контроль за соблюдением этих правил".

Эксперт подчеркивает, что рынок овощей и фруктов – свободный рынок, где работает много мелких трейдеров.

"Организовать здесь сговор достаточно сложно, поэтому рост цен – это следствие повышение спроса при ограниченном предложении, – поясняет аналитик. – К примеру, трейдеры не могли предположить, что лимон в марте украинцы будут покупать в том же количестве, что и мандарины или яблоки. Не знали об этом в и фермеры Турции, Испании. Поэтому сегодня на рынке Украины спрос на лимон и имбирь вырос в разы, а оперативно увеличить предложение нет возможности. Вот и растут цены. Как только спрос упадет, цена тоже снизится. Но вряд ли она опустится до "докарантинного" уровня – курс гривни слабеет, это сильно влияет на цены импортных овощей и фруктов".

Татьяна Гетьман подчеркивает, что дорожает сегодня не все. В частности, из-за того, что украинские фермеры начали собирать первый урожай редиски и огурцов в теплицах, а количество работающих рынков сократилось, цены резко обвалились. "В условиях теплой погоды урожай быстро вызревает и эта продукция не хранится – ее нужно тут же продавать", – пояснила аналитик.

Ранее "Комментарии" рассказали, что АТБ повысит цены на товары первой необходимости.

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