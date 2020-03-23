АТБ повысит цены на товары первой необходимости

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Представители компании "АТБ-Маркет"
рассказали, что предприятие будет вынуждено повысить цены на товары и продукты
первой необходимости из-за значительного роста закупочных цен у поставщиков. Об
этом сообщает издание The
Page.
Рост закупочных цен
коснется всех участников розничного рынка — супермаркетов, маленьких
продуктовых магазинов и, возможно, даже рынков. Основная причина — запрет на
пребывание большого количества людей в одном помещении одновременно в период
общенационального карантина.
По словам
представителей "АТБ", мука подорожает на 5%, яйца — на 6%, сахар — на 8%,
макароны — на 9,5%, пшеничная крупа — на 11%, гречка — на 51%, а картофель,
морковь, капуста и лук — вплоть до 128%.
В "АТБ-Маркет"
объяснили, что прибыль компании напрямую зависит от объемов продаж, благодаря
чему раньше они могли продавать товары по минимальным ценам. Но теперь сеть
супермаркетов вынуждена повысить цены.
Как сообщал портал "Комментарии",
в изменении климата больше виноваты богатые, чем бедные — исследование.
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