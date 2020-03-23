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АТБ повысит цены на товары первой необходимости

Цены в АТБ вырастут уже в ближайшие дни

23 марта 2020, 23:28 543
Автор:

• Антон Варанов

АТБ повысит цены на товары первой необходимости

Представители компании "АТБ-Маркет" рассказали, что предприятие будет вынуждено повысить цены на товары и продукты первой необходимости из-за значительного роста закупочных цен у поставщиков. Об этом сообщает издание The Page.

Рост закупочных цен коснется всех участников розничного рынка — супермаркетов, маленьких продуктовых магазинов и, возможно, даже рынков. Основная причина — запрет на пребывание большого количества людей в одном помещении одновременно в период общенационального карантина.

По словам представителей "АТБ", мука подорожает на 5%, яйца — на 6%, сахар — на 8%, макароны — на 9,5%, пшеничная крупа — на 11%, гречка — на 51%, а картофель, морковь, капуста и лук — вплоть до 128%.

В "АТБ-Маркет" объяснили, что прибыль компании напрямую зависит от объемов продаж, благодаря чему раньше они могли продавать товары по минимальным ценам. Но теперь сеть супермаркетов вынуждена повысить цены.

Как сообщал портал "Комментарии", в изменении климата больше виноваты богатые, чем бедные — исследование.


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Источник: https://thepage.ua/ua/news/atb-pidvishit-cini-na-tovari-pershoyi-neobhidnosti
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