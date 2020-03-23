Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.03.2020

BTC/USD

6366.62

ETH/USD

131.58

LTC/USD

38.24

НБУ 24.03.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение В изменении климата больше виноваты богатые, чем бедные — исследование
НОВОСТИ Все новости

В изменении климата больше виноваты богатые, чем бедные — исследование

Согласно исследованию, богатые люди потребляют больше энергии и вредят климату

23 марта 2020, 23:12
Автор:

• Антон Варанов

В изменении климата больше виноваты богатые, чем бедные — исследование

Согласно результатам исследования британского университета Лидса, которое охватило 86 стран, богатые люди больше влияют на изменения климата, чем бедные. Об этом сообщает издание BBC.

Ученые провели исследование и выяснили, что в каждой из 86 исследованных стран около 10% населения с высоким доходом потребляет в среднем в 20 раз больше энергии, чем около 10% населения с самым низким доходом.

Бедные люди не могут позволить себе личный автомобиль и реже пользуются транспортом. Но в силах правительства снизить спрос на личные автомобили — для этого нужно развивать общественный транспорт и повышать налоги на большие автомобили или пропагандировать переход на электротранспорт.

Авторы доклада уточнили, что если подход к изменениям климата не изменится, то к 2050 году население планеты будет потреблять в два раза больше энергии, чем в 2011 году. Больше всего энергии потребляют в Великобритании, Германии и Люксембурге, а меньше всего — в Индии и Китае.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство закрывает все аэропорты в Украине, кроме Борисполя.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-51959403
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...