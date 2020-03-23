В изменении климата больше виноваты богатые, чем бедные — исследование

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Согласно результатам
исследования британского университета Лидса, которое охватило 86 стран, богатые
люди больше влияют на изменения климата, чем бедные. Об этом сообщает издание BBC.
Ученые провели
исследование и выяснили, что в каждой из 86 исследованных стран около 10%
населения с высоким доходом потребляет в среднем в 20 раз больше энергии, чем
около 10% населения с самым низким доходом.
Бедные люди не могут позволить
себе личный автомобиль и реже пользуются транспортом. Но в силах правительства
снизить спрос на личные автомобили — для этого нужно развивать общественный
транспорт и повышать налоги на большие автомобили или пропагандировать переход
на электротранспорт.
Авторы доклада
уточнили, что если подход к изменениям климата не изменится, то к 2050 году
население планеты будет потреблять в два раза больше энергии, чем в 2011 году.
Больше всего энергии потребляют в Великобритании, Германии и Люксембурге, а
меньше всего — в Индии и Китае.
Как сообщал портал "Комментарии",
правительство закрывает все аэропорты в Украине, кроме Борисполя.
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