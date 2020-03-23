В изменении климата больше виноваты богатые, чем бедные — исследование

Согласно результатам исследования британского университета Лидса, которое охватило 86 стран, богатые люди больше влияют на изменения климата, чем бедные. Об этом сообщает издание BBC.



Ученые провели исследование и выяснили, что в каждой из 86 исследованных стран около 10% населения с высоким доходом потребляет в среднем в 20 раз больше энергии, чем около 10% населения с самым низким доходом.

Бедные люди не могут позволить себе личный автомобиль и реже пользуются транспортом. Но в силах правительства снизить спрос на личные автомобили — для этого нужно развивать общественный транспорт и повышать налоги на большие автомобили или пропагандировать переход на электротранспорт.

Авторы доклада уточнили, что если подход к изменениям климата не изменится, то к 2050 году население планеты будет потреблять в два раза больше энергии, чем в 2011 году. Больше всего энергии потребляют в Великобритании, Германии и Люксембурге, а меньше всего — в Индии и Китае.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство закрывает все аэропорты в Украине, кроме Борисполя.

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