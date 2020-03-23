Только один: правительство закрывает все аэропорты, кроме Борисполя

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Сегодня, 23 марта, в
ходе заседания Кабинета министров Украины было принято решение о временной
приостановке работы всех аэропортов нашей страны за исключением Борисполя. Об
этом сообщил на своей официальной странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
По словам министра, с
завтрашнего дня, 24 марта, в Украине будет работать исключительно Международный
аэропорт борисполь. Криклий уточнил, что решение "только что приняли в
правительстве".
"С 12:00 24 марта также
будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма", —
подчеркнул министр инфраструктуры.
Также Владислав Криклий
извинился за доставленные неудобства и объяснил такое решение вынужденной мерой
для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 в Украине. По его словам, безопасность превыше
всего.
Как сообщал портал "Комментарии",
23 заключенных погибли в колумбийской тюрьме в ходе протестов и потасовок с
правоохранителями, которые начались из-за страха заключенных заразиться
коронавирусом.
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