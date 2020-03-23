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Только один: правительство закрывает все аэропорты, кроме Борисполя

Правительство принимает радикальные меры для сдерживания коронавируса, а из аэропортов оставляет работать только Борисполь

сегодня, 21:26
Автор:

• Антон Варанов

Только один: правительство закрывает все аэропорты, кроме Борисполя

Сегодня, 23 марта, в ходе заседания Кабинета министров Украины было принято решение о временной приостановке работы всех аэропортов нашей страны за исключением Борисполя. Об этом сообщил на своей официальной странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По словам министра, с завтрашнего дня, 24 марта, в Украине будет работать исключительно Международный аэропорт борисполь. Криклий уточнил, что решение "только что приняли в правительстве".

"С 12:00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма", — подчеркнул министр инфраструктуры.

Также Владислав Криклий извинился за доставленные неудобства и объяснил такое решение вынужденной мерой для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 в Украине. По его словам, безопасность превыше всего.

Как сообщал портал "Комментарии", 23 заключенных погибли в колумбийской тюрьме в ходе протестов и потасовок с правоохранителями, которые начались из-за страха заключенных заразиться коронавирусом.


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Источник: https://www.facebook.com/vladyslav.kryklii/posts/2884186195004567
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