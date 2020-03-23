Только один: правительство закрывает все аэропорты, кроме Борисполя

Сегодня, 23 марта, в ходе заседания Кабинета министров Украины было принято решение о временной приостановке работы всех аэропортов нашей страны за исключением Борисполя. Об этом сообщил на своей официальной странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.



По словам министра, с завтрашнего дня, 24 марта, в Украине будет работать исключительно Международный аэропорт борисполь. Криклий уточнил, что решение "только что приняли в правительстве".

"С 12:00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма", — подчеркнул министр инфраструктуры.

Также Владислав Криклий извинился за доставленные неудобства и объяснил такое решение вынужденной мерой для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 в Украине. По его словам, безопасность превыше всего.

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