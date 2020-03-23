23 заключенных погибли в ходе протестов из-за коронавируса в Колумбии

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В столице Колумбии в
одной из самых больших тюрем страны взбунтовались заключенные из-за того, что
боялись заразиться коронавирусом Covid-19. В попытках сбежать
заключенные создали потасовки с правоохранителями, в результате которых погибло
не менее 23 человек. Об этом сообщили в издании BBC.
Министр юстиции
Колумбии Маргарита Кабелло рассказала, что, кроме погибших, пострадали 7
охранников тюрьмы и еще 32 заключенных. Они уже находятся в больнице, а двое из
них в тяжелом состоянии.
Также Кабелло заверила,
что сегодня их тюрьмы готовы к распространению коронавируса Covid-19 и обеспечены всем необходимым. Пока что нет
информации, чтобы кто-то в этой тюрьме заболел коронавирусом.
Однако бунты начались и
в других тюрьмах Колумбии. Такие учреждения в стране уже переполнены, а
заключенные переживают, что из-за антисанитарии они все умрут от новой вирусной
болезни.
На момент публикации в
Колумбии зарегистрировано 277 случаев заражения коронавирусом. Из них 3 человека
умерли и 3 выздоровели.
Как сообщал портал "Комментарии",
осужденный за сексуальные преступления Харви Вайнштейн заразился коронавирусом
в тюрьме.
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