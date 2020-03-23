23 заключенных погибли в ходе протестов из-за коронавируса в Колумбии

В столице Колумбии в одной из самых больших тюрем страны взбунтовались заключенные из-за того, что боялись заразиться коронавирусом Covid-19. В попытках сбежать заключенные создали потасовки с правоохранителями, в результате которых погибло не менее 23 человек. Об этом сообщили в издании BBC.



Министр юстиции Колумбии Маргарита Кабелло рассказала, что, кроме погибших, пострадали 7 охранников тюрьмы и еще 32 заключенных. Они уже находятся в больнице, а двое из них в тяжелом состоянии.

Также Кабелло заверила, что сегодня их тюрьмы готовы к распространению коронавируса Covid-19 и обеспечены всем необходимым. Пока что нет информации, чтобы кто-то в этой тюрьме заболел коронавирусом.

Однако бунты начались и в других тюрьмах Колумбии. Такие учреждения в стране уже переполнены, а заключенные переживают, что из-за антисанитарии они все умрут от новой вирусной болезни.

На момент публикации в Колумбии зарегистрировано 277 случаев заражения коронавирусом. Из них 3 человека умерли и 3 выздоровели.

Как сообщал портал "Комментарии", осужденный за сексуальные преступления Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в тюрьме.

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