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Главная Новости Мир США Осужденный за сексуальные преступления Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в тюрьме
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Осужденный за сексуальные преступления Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в тюрьме

Кроме Вайнштейна, еще один заключенный в этой тюрьме заболел коронавирусом

сегодня, 19:53
Автор:

• Антон Варанов

Осужденный за сексуальные преступления Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в тюрьме

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который стал популярным в последнее время из-за обвинений в сексуальных преступлениях в киносфере, заразился коронавирусом Covid-19 в тюрьме, где сейчас заключен. Об этом сообщило издание Niagara Gazette со ссылкой на представителей тюремной системы Нью-Йорка.

68-летний американский продюсер был осужден на 23 года тюремного заключения за изнасилование парикмахера Джессики Манн и принуждение к оральному сексу ассистентки Мириам Хейли.

Сейчас Вайнштейн находится в изоляции в тюрьме на западе штата Нью-Йорк. Там обнаружили коронавирус у еще одного заключенного. Его пресс-секретарь заявила, что пока не получала информации о болезни своего босса.

"Департамент не комментирует медицинскую карту заключенного, но мы подтверждаем, что двое из 43 тысяч заключенных заболели коронавирусом", — заявил Томас Мэйли, представитель государственного департамента исправительных учреждений.

Как сообщал портал "Комментарии", с начала эпидемии коронавирусом заболели более 360 тысяч человек, из них 15 тысяч умерли, а 100 тысяч выздоровели.


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Источник: https://www.niagara-gazette.com/covid-19/at-new-york-prison-harvey-weinstein-put-in-isolation-after/article_26e38374-6c7d-11ea-9f8a-3b2c09e7817d.html
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