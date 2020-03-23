Осужденный за сексуальные преступления Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в тюрьме

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Голливудский продюсер
Харви Вайнштейн, который стал популярным в последнее время из-за обвинений в
сексуальных преступлениях в киносфере, заразился коронавирусом Covid-19 в тюрьме, где сейчас заключен. Об этом сообщило
издание Niagara Gazette со
ссылкой на представителей тюремной системы Нью-Йорка.
68-летний американский продюсер
был осужден на 23 года тюремного заключения за изнасилование парикмахера
Джессики Манн и принуждение к оральному сексу ассистентки Мириам Хейли.
Сейчас Вайнштейн
находится в изоляции в тюрьме на западе штата Нью-Йорк. Там обнаружили коронавирус
у еще одного заключенного. Его пресс-секретарь заявила, что пока не получала
информации о болезни своего босса.
"Департамент не
комментирует медицинскую карту заключенного, но мы подтверждаем, что двое из 43
тысяч заключенных заболели коронавирусом", — заявил Томас Мэйли, представитель
государственного департамента исправительных учреждений.
Как сообщал портал "Комментарии",
с начала эпидемии коронавирусом заболели более 360 тысяч человек, из них 15
тысяч умерли, а 100 тысяч выздоровели.
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