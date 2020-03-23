С начала эпидемии коронавирусом заболели более 360 тысяч человек, из них 15 тысяч умерли, а 100 тысяч выздоровели

Сегодня, 23 марта, число заболевших коронавирусом Covid-19 во всем мире с момента начала эпидемии превысило 360 тысяч человек. Среди них более 15 тысяч человек умерли от болезни, а еще более 100 тысяч выздоровели. Соответствующие данные опубликованы на сайте Worldometers.



Таким образом, еще около 244 тысяч человек продолжают болеть коронавирусом Covid-19 по всему миру. Лидером по числу заболевших за все время остается Китай — 81 093, но его стремительно догоняет Италия — 59 138. Следом идут США, Испания и Германия, где заболели 40 550, 33 089 и 27 558 человек соответственно.

По числу болеющих сегодня лидирует Италия — 46 638, на втором месте США — 39 890. В первую пятерку также попали Испания, Германия и Франция, где сегодня болеют 27 528, 27 021 и 13 815 человек соответственно.

По числу смертей тоже лидирует Италия — 5476, затем идет Китай — 3270. В первой пятерке оказались Испания, Иран и Франция — 2206, 1812 и 674 смерти соответственно.

Больше всего выздоровели в Китае — 72 703 человека. Дальше в рейтинге ситуация хуже — 8376 человек в Иране, 7024 — в Италии, 3355 — в Испании, 3166 — в Южной Корее.

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