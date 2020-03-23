С начала эпидемии коронавирусом заболели более 360 тысяч человек, из них 15 тысяч умерли, а 100 тысяч выздоровели

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6282.94
ETH/USD
130.58
LTC/USD
38.05
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
30.40
RUB/UAH
0.36
Сегодня, 23 марта,
число заболевших коронавирусом Covid-19 во всем мире
с момента начала эпидемии превысило 360 тысяч человек. Среди них более 15 тысяч
человек умерли от болезни, а еще более 100 тысяч выздоровели. Соответствующие
данные опубликованы на сайте Worldometers.
Таким образом, еще
около 244 тысяч человек продолжают болеть коронавирусом Covid-19 по всему миру. Лидером по числу заболевших за
все время остается Китай — 81 093, но его стремительно догоняет Италия —
59 138. Следом идут США, Испания и Германия, где заболели 40 550, 33 089
и 27 558 человек соответственно.
По числу болеющих сегодня
лидирует Италия — 46 638, на втором месте США — 39 890. В первую пятерку
также попали Испания, Германия и Франция, где сегодня болеют 27 528, 27 021
и 13 815 человек соответственно.
По числу смертей тоже
лидирует Италия — 5476, затем идет Китай — 3270. В первой пятерке оказались
Испания, Иран и Франция — 2206, 1812 и 674 смерти соответственно.
Больше всего
выздоровели в Китае — 72 703 человека. Дальше в рейтинге ситуация хуже —
8376 человек в Иране, 7024 — в Италии, 3355 — в Испании, 3166 — в Южной Корее.
Как сообщал портал "Комментарии",
сфера туризма может потерять 1 триллион долларов из-за коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости