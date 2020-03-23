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Главная Новости Бизнес экономика Сфера туризма может потерять 1 трлн долларов убытков из-за коронавируса — исследование
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Сфера туризма может потерять 1 трлн долларов убытков из-за коронавируса — исследование

Исследование показывает, что туризм уже потерял 600 млн долларов из-за коронавируса

сегодня, 18:17
Автор:

• Антон Варанов

Сфера туризма может потерять 1 трлн долларов убытков из-за коронавируса — исследование

Из-за ограничений, которые вводятся по всему миру в связи с распространением коронавируса Covid-19, мировая сфера туризма может потерять до 1 триллиона долларов убытков уже к концу 2020 года. Об этом сообщили в Институте Всемирного туристического форума.

По словам главы Института всемирного туристического форума Булута Бахчи, экономические потери в сфере туризма уже достигли 600 миллионов долларов на фоне вспышки коронавируса, а до конца года могут достичь триллиона долларов.

Ежегодно вся туристическая сфера зарабатывает около 1,7 триллиона долларов. Таким образом, потеря 1 триллиона долларов будет означать снижение доходов на 58%. Также Булут Бахчи рассказал, что из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться около 50 миллионов человек в сфере туризма.

По словам экс-министра Тимофея Милованова, до 500 тысяч украинцев могут потерять работу из-за коронавируса.

Как сообщал портал "Комментарии", в первую неделю общенационального карантина в Украине в 3 раза больше украинцев начали пользоваться интернет-банкингом, а в 2 раза меньше — посещать оффлайн-отделения.


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Источник: https://www.globaltourismforum.org/blog/2020/03/22/aa-coronavirus-could-cause-1-trillion-damage-to-tourism/
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