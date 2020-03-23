Сфера туризма может потерять 1 трлн долларов убытков из-за коронавируса — исследование

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Из-за ограничений,
которые вводятся по всему миру в связи с распространением коронавируса Covid-19, мировая сфера туризма может потерять до 1
триллиона долларов убытков уже к концу 2020 года. Об этом сообщили в Институте
Всемирного туристического форума.
По словам главы
Института всемирного туристического форума Булута Бахчи, экономические потери в
сфере туризма уже достигли 600 миллионов долларов на фоне вспышки коронавируса,
а до конца года могут достичь триллиона долларов.
Ежегодно вся туристическая
сфера зарабатывает около 1,7 триллиона долларов. Таким образом, потеря 1
триллиона долларов будет означать снижение доходов на 58%. Также Булут Бахчи
рассказал, что из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться около 50
миллионов человек в сфере туризма.
По словам экс-министра
Тимофея Милованова, до 500 тысяч украинцев могут потерять работу из-за
коронавируса.
Как сообщал портал "Комментарии",
в первую неделю общенационального карантина в Украине в 3 раза больше украинцев
начали пользоваться интернет-банкингом, а в 2 раза меньше — посещать
оффлайн-отделения.
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