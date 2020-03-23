В 2 раза меньше в отделениях, в 3 раза больше онлайн: Приватбанк привел статистику клиентов во время карантина

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Украинский Приватбанк
привел статистику клиентов во время карантина из-за распространения
коронавируса Covid-19. В первую же неделю
общенационального карантина банк зафиксировал рост количества сеансов онлайн,
как в мобильном приложении, так и на сайте. Об этом сообщили в пресс-службе
банка.
В первую неделю
карантина клиенты банка пользовались интернет-банкингом на 27% чаще, чем в
обычное время. При этом поток клиентов в отделения Приватбанка снизился примерно
в два раза по сравнению со спокойными временами, а именно на 54%.
"За первую неделю
общенационального карантина число клиентов в оффлайн банковской сети
сократилось от 30% до 70% в зависимости от региона", — заявили в пресс-службе
банка.
Также в Приватбанке
отмели, что объемы наличных денег, которые клиенты снимают в банкоматах в
Украине, в первую неделю карантина никак заметно не изменились. НБУ
требовал держать банкоматы загруженными.
Как сообщал портал "Комментарии",
мировая экономика уже пострадала из-за коронавируса больше, чем во время
кризиса 2008 года.
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