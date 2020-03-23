В 2 раза меньше в отделениях, в 3 раза больше онлайн: Приватбанк привел статистику клиентов во время карантина

Украинский Приватбанк привел статистику клиентов во время карантина из-за распространения коронавируса Covid-19. В первую же неделю общенационального карантина банк зафиксировал рост количества сеансов онлайн, как в мобильном приложении, так и на сайте. Об этом сообщили в пресс-службе банка.



В первую неделю карантина клиенты банка пользовались интернет-банкингом на 27% чаще, чем в обычное время. При этом поток клиентов в отделения Приватбанка снизился примерно в два раза по сравнению со спокойными временами, а именно на 54%.

"За первую неделю общенационального карантина число клиентов в оффлайн банковской сети сократилось от 30% до 70% в зависимости от региона", — заявили в пресс-службе банка.

Также в Приватбанке отмели, что объемы наличных денег, которые клиенты снимают в банкоматах в Украине, в первую неделю карантина никак заметно не изменились. НБУ требовал держать банкоматы загруженными.

Как сообщал портал "Комментарии", мировая экономика уже пострадала из-за коронавируса больше, чем во время кризиса 2008 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!