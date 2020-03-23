Мировая экономика уже пострадала из-за коронавируса больше, чем во время кризиса 2008 года - ОЭСР

Коронавирус подорвал мировую экономику на многие годы, предупреждает генсек Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа. Об этом передает ВВС.

По прогнозам ОЭСР, на восстановление экономического роста после пандемии Covid-19 потребуются годы. По словам Гурриа, убытки от пандемии уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и терактов 11 сентября 2001-го.

Так, всего несколько недель назад политики из G20 полагали, что восстановление примет форму "V" - с коротким, резким спадом экономической активности, за которым вскоре последует восстановление роста.

"Уже тогда это было, скорее, выдача желаемого за действительное, - сказал генсек ОЭРС. - Я не согласен с идеей "V"-образного феномена. Сейчас мы знаем, что это не будет "V". В лучшем случае это будет скорее "U" с длинным периодом "на дне" прежде, чем наступит период восстановления. Мы можем избежать кривой, похожей на "L", если примем правильные решения сегодня".

Отметим, что ОЭСР призывает к четырехстороннему плану борьбы со вспышкой: оно включает бесплатное тестирование на вирусы, лучшее оборудование для врачей и медсестер, денежные переводы работникам, включая самозанятых, и налоговые каникулы для предприятий.

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