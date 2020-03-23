Готовность украинской экономики противостоять кризису из-за коронавируса: является ли оптимизм Нацбанка обоснованным

Эксперты по просьбе портала "Комментарии" оценили заявление заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрия Сологуба, что украинская экономика сейчас владеет достаточным запасом прочности и более подготовлена к возможному кризису из-за пандемии коронавируса, чем когда она входила в предыдущие кризисы (1998-го, 2008-го и 2014 годов).

"Сейчас степень уязвимости государственных финансов Украины к воздействию внешних шоков намного выше, а уровень платежеспособности государства – ниже"

Доктор экономических наук, завотдела Института "Growford" Татьяна Богдан называет утверждение о том, что экономика Украины является более прочной и лучше подготовленной к воздействию кризисных факторов, слишком оптимистичными и дезинформирующим о реальном положении дел.

"Основной макроэкономический индикатор – реальный ВВП – после кризисного падения в 2014-2015 годы, по состоянию на конец 2019-го, так и не достиг уровня 2013 года (был на 6% меньше). Экономика Украины в 2016-2019 годы росла гораздо более низкими темпами, чем экономики наших соседей и партнеров – Польши, Венгрии, Турции, Грузии, – аргументирует эксперт. – Характерной чертой последнего посткризисного периода в Украине (2016-2019 годы) стала стагнация промышленности. А в 2019 году падение промышленного производства сопровождалось даже дефляцией цен производителей".

Такая тенденция, по словам Татьяны Богдан, очень опасна, поскольку обрабатывающая промышленность является основным генератором добавленной стоимости – и только она может обеспечить устойчивое экономическое развитие страны и последовательное повышение благосостояния нации.

"В отличие от промышленности, сельское хозяйство, торговля и строительство – отрасли, выступавшие драйверами экономического роста Украины в последние годы – имеют ограниченный потенциал роста производительности труда и сильно зависят от колебаний ценовой конъюнктуры, – продолжает экономист. – А отдельные сегменты сферы услуг (включая ІТ) имеют минимальный мультипликационный эффект для развития других отраслей".

Эксперт отмечает, что наблюдались определенные положительные тенденции во внешнеэкономической сфере Украины. Так, дефицит текущего счета платежного баланса уменьшился с 9,1% ВВП в 2013 году – до 0,7% ВВП в 2019 году. Уровень покрытия международными резервами импорта товаров и услуг повысился с 2,5 месяцев в 2013-м до 3,8 месяцев в 2019-м.

"Однако отношение международных резервов Украины к краткосрочному внешнему долгу на конец 2019 года составляло только 20,8% (34,4% на конец 2013-го) при предельно допустимом значении на уровне 100%, – подчеркивает Татьяна Богдан. – Таким образом, Украина не имеет адекватной "подушки безопасности" на случай действия мощных шоков платежного баланса".

Беда и в том, что после 2013 года в Украине усиливались процессы дезинтеграции реального и финансового секторов экономики.

"Сокращение банковских кредитов в реальную экономику приобрело устойчивые тенденции: на конец 2019 года уровень банковского кредитования экономики составил 25,2% ВВП, в то время как на конец 2013 – 65,3% ВВП, а на конец 2007 – 59 % ВВП, – сравнивает эксперт. – Чрезмерно высокая учетная ставка НБУ и установление Нацбанком чрезмерно жестких требований к резервам банков под кредитные риски переориентировала деятельность банков по кредитованию реальной экономики к предоставлению займов госбюджету и самому НБУ (через депозитные сертификаты)".

По сравнению с предыдущими периодами, когда национальная экономика входила в фазу кризисных потрясений, сейчас уровень государственного долга Украины – на историческом максимуме, напоминает Татьяна Богдан.

"Государственный и гарантированный государством долг сейчас составляет около 50% ВВП, в то время как на конец 2013 года он был равен 38,4% ВВП, а в конце 2007-го – 12,3% ВВП, – говорит экономист. – То есть, сейчас степень уязвимости государственных финансов Украины к воздействию внешних шоков намного выше, а уровень платежеспособности государства – ниже. Кроме того, в результате деиндустриализации экономики и низкого качества налогового администрирования, в Украине в последние годы последовательно снижается уровень доходов бюджета: на 2 процентных пункта ВВП за 2017-2019 годы. Это означает, что госфинансы постепенно теряют здоровую основу в виде налоговых ресурсов и переходят на пагубную зависимость от заемных источников финансирования. Кроме того, из-за проведения антициклической фискальной политики сужаются возможности государства реагировать на кризисные потрясения и предоставлять гражданам базовые публичные блага – медицинские, образовательные услуги, услуги, связанные с безопасностью, обороной и так далее…".

"Масштабы и последствия шоков напрямую зависят от масштабов, динамики и времени пандемии"

Председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций, доктор экономических наук Игорь Бураковский согласен со словами Дмитрий Сологуба, что сегодня украинская экономика находится в лучшем состоянии, чем в 1998, 2008 и 2014 года.

"В период с 1991 по 1998 годы у нас был глубокий кризис, в результате чего ВВП в 1998 году упал до 40,8% по сравнению с 1990 годом, – говорит эксперт. – И это – не прибегая к анализу целой кучи других проблем, которые стоят за этими цифрами".

2008-й, напоминает Игорь Бураковский, стал годом глобального финансового кризиса.

"ВВП составляет 113, 2% от 2010 года, но это, прежде всего, эффект низкой статистической базы, – говорит экономист. – 2014-й – 98, 8% от 2010 года. 2016-2019 - годы экономического роста и запуска целого ряда реформ".

В то же время, подчеркивает Игорь Бураковский, украинская экономика остается уязвимой к внутренним и внешним экономическим шокам, связанным с пандемией COVID-19.

"Подчеркиваю, что речь идет о природном катаклизме, а не о "традиционном" экономическом кризисе. Масштабы и последствия этих шоков напрямую зависят от масштабов, динамики и времени пандемии", – резюмирует эксперт.

"Заявление НБУ, в определенной мере, это кричалки и лозунги"

Лучший способ оценить готовность украинской экономики к кризису, который точно наступит, – это пережить кризис, считает глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

"По субъективным критериям, к такому кризису не готова ни одна страна, – подчеркивает эксперт. – В большей степени готовы США, Китай, Германия – лидеры мировой экономики. Другие страны (включая, само собой, Украину) – не готовы. Так что заявления представителя НБУ, это, в определенной мере, – кричалки, лозунги".

По мнению Руслана Соболя, украинским властям сейчас надо максимально сконцентрироваться на закрытии потребностей внутреннего рынка, на госпрограмме поддержки и развития внутреннего производителя, формировании производства нацпродукта, новых рабочих мест.

"Об этом нужно не просто говорить, это нужно делать, – уверен эксперт. – И – как можно быстрее".

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