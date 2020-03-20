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До 500 тысяч украинцев могут потерять работу из-за коронавируса — Милованов

Милованов утверждает, что потеря работы из-за коронавируса грозит трудоустроенным как неофициально, так и официально

сегодня, 01:15
Автор:

• Антон Варанов

До 500 тысяч украинцев могут потерять работу из-за коронавируса — Милованов

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассчитал, что из-за распространения китайского коронавируса Covid-19 и введения соответствующих ограничительных мер в Украине от 170 до 500 тысяч человек могут остаться без работы. Об этом сообщает Hromadske.

"В Украине безработица примерно 8,6%, что составляет около 1,5 миллиона человек. Если безработица возрастет, как в Китае, на 1%, это будет означать, что 170 тысяч человек потеряют работу", — рассказал экс-министр.

Также Милованов добавил, что цифры не учитывают около 20% неофициально трудоустроенных украинцев, поэтому показывают лишь официальные данные.

Неофициально трудоустроенные, по мнению экс-министра, наименее защищены от увольнений в условиях карантина. А таких у нас в стране около 700 тысяч человек. Милованов предполагает, что среди них работу потеряют от 25% до 50% — от 175 до 350 тысяч человек.

Всего, по подсчетам бывшего министра, без работы останутся от 170 до 500 тысяч украинцев.

Как сообщал портал "Комментарии", Louis Vuitton уже начал поставлять антисептики в парижские больницы.


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Источник: https://hromadske.ua/ru/posts/do-500-tysyach-ukraincev-mogut-poteryat-rabotu-iz-za-koronavirusa-eks-ministr-ekonomiki
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