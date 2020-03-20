До 500 тысяч украинцев могут потерять работу из-за коронавируса — Милованов

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Бывший министр развития
экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассчитал, что
из-за распространения китайского коронавируса Covid-19 и введения соответствующих ограничительных мер в
Украине от 170 до 500 тысяч человек могут остаться без работы. Об этом сообщает
Hromadske.
"В Украине безработица
примерно 8,6%, что составляет около 1,5 миллиона человек. Если безработица
возрастет, как в Китае, на 1%, это будет означать, что 170 тысяч человек
потеряют работу", — рассказал экс-министр.
Также Милованов
добавил, что цифры не учитывают около 20% неофициально трудоустроенных украинцев,
поэтому показывают лишь официальные данные.
Неофициально
трудоустроенные, по мнению экс-министра, наименее защищены от увольнений в
условиях карантина. А таких у нас в стране около 700 тысяч человек. Милованов
предполагает, что среди них работу потеряют от 25% до 50% — от 175 до 350 тысяч
человек.
Всего, по подсчетам
бывшего министра, без работы останутся от 170 до 500 тысяч украинцев.
Как сообщал портал "Комментарии",
Louis Vuitton уже
начал поставлять антисептики в парижские больницы.
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