Louis Vuitton уже начал поставлять антисептики в парижские больницы

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6196.95
ETH/USD
136.89
LTC/USD
39.07
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
30.80
RUB/UAH
0.36
Французская
транснациональная компания роскоши LVMH, в которую
входят бренды Louis Vuitton, Christian
Dior, Hennessy
и многие другие, начала производить
антисептики и уже поставляет их в парижские больницы на фоне вспышки китайского
коронавируса Covid-19. Об этом сообщает Financial Times.
Первые партии бутылок с
дезинфицирующими средствами уже доставлены в больницы Парижа абсолютно
бесплатно. Также компания планирует доставить антисептики еще в 39 больниц
Франции.
LVMH временно
отказалась от производства дорогой парфюмерии и безвозмездно занялась
производством полезных товаров в условиях коронавируса. К концу недели они
планируют выйти на производство 12 тысяч тонн антисептиков еженедельно.
"LVMH продолжит выполнять обязательство до тех пор, пока
это будет необходимо", — заявил владелец LVMH Бернар Арно,
который принял соответствующее решение еще в воскресенье, 15 марта.
Основное преимущество
компании, позволяющее производить большие объемы антисептика в короткие сроки,
заключается в наличии всех необходимых компонентов для этого — очищенной воды,
глицерина и этанола, которые используются и для создания косметики.
Кроме LVMH, российское издание "Коммерсантъ" решило выплатить
своим журналистам по 1000 долларов в эти "непростые времена". На фоне вспышки
коронавируса также поступила и международная компания Facebook.
Как сообщал портал "Комментарии",
украинские футболисты обратились к населению из-за коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости