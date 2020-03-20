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Louis Vuitton уже начал поставлять антисептики в парижские больницы

Вместо дорогих духов Louis Vuitton начал производить антисептики для больниц

сегодня, 01:12
Автор:

• Антон Варанов

Louis Vuitton уже начал поставлять антисептики в парижские больницы

Французская транснациональная компания роскоши LVMH, в которую входят бренды Louis Vuitton, Christian Dior, Hennessy и многие другие, начала производить антисептики и уже поставляет их в парижские больницы на фоне вспышки китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщает Financial Times.

Первые партии бутылок с дезинфицирующими средствами уже доставлены в больницы Парижа абсолютно бесплатно. Также компания планирует доставить антисептики еще в 39 больниц Франции.

LVMH временно отказалась от производства дорогой парфюмерии и безвозмездно занялась производством полезных товаров в условиях коронавируса. К концу недели они планируют выйти на производство 12 тысяч тонн антисептиков еженедельно.

"LVMH продолжит выполнять обязательство до тех пор, пока это будет необходимо", — заявил владелец LVMH Бернар Арно, который принял соответствующее решение еще в воскресенье, 15 марта.

Основное преимущество компании, позволяющее производить большие объемы антисептика в короткие сроки, заключается в наличии всех необходимых компонентов для этого — очищенной воды, глицерина и этанола, которые используются и для создания косметики.

Кроме LVMH, российское издание "Коммерсантъ" решило выплатить своим журналистам по 1000 долларов в эти "непростые времена". На фоне вспышки коронавируса также поступила и международная компания Facebook.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские футболисты обратились к населению из-за коронавируса.


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Источник: https://www.ft.com/content/e9c2bae4-6909-11ea-800d-da70cff6e4d3
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