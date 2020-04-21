Новая статистика коронавируса в Украине на 21 апреля: заразилось еще 415 человек (карта по регионам)

За прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 415 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра вторника, количество инфицированных в нашей стране составляет 6125 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.

По информации медиков, на сегодняшний день, 21 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончался 161 пациент. В то же время вылечили 367 человек.

На данный момент ситуация в регионах, которые поражены вирусом без исключения, выглядит так:

Винницкая область - 338 случаев;

Волынская область - 174 случая;

Днепропетровская область - 122 случая;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 270 случаев;

Закарпатская область - 205 случаев;

Запорожская область - 137 случаев;

Ивано-Франковская область - 556 случаев;

Кировоградская область - 247 случаев;

Киев - 892 случая;

Киевская область - 356 случаев;

Львовская область - 256 случаев;

Луганская область - 25 случаев;

Николаевская область - 41 случай;

Одесская область - 146 случаев;

Полтавская область - 101 случай;

Ровенская область - 341 случай;

Сумская область - 84 случая;

Тернопольская область - 435 случаев;

Харьковская область - 77 случаев;

Херсонская область - 70 случаев;

Хмельницкая область - 49 случаев;

Черновицкая область - 988 случаев;

Черкасская область - 186 случаев;

Черниговская область - 13 случаев.





Как ранее сообщали "Комментарии", Комаровский посоветовал пить для профилактики коронавируса на карантине кока-колу. По мнению доктора, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого.

Также мы писали, что известный украинский врач и инфекционист Евгений Комаровский назвал условия, когда человек может быть в тесном контакте с инфицированным коронавирусом и при этом остаться здоровым.

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