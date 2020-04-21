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Новая статистика коронавируса в Украине на 21 апреля: заразилось еще 415 человек (карта по регионам)

Из-за осложнений, вызванных COVID-19, в Украине скончался 161 пациент

сегодня, 09:30 530
Автор:

• Елена Волкова

Новая статистика коронавируса в Украине на 21 апреля: заразилось еще 415 человек (карта по регионам)

За прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 415 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра вторника, количество инфицированных в нашей стране составляет 6125 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.
По информации медиков, на сегодняшний день, 21 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончался 161 пациент. В то же время вылечили 367 человек.
На данный момент ситуация в регионах, которые поражены вирусом без исключения, выглядит так:

Винницкая область - 338 случаев;
Волынская область - 174 случая;
Днепропетровская область - 122 случая;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 270 случаев;
Закарпатская область - 205 случаев;
Запорожская область - 137 случаев;
Ивано-Франковская область - 556 случаев;
Кировоградская область - 247 случаев;
Киев - 892 случая;
Киевская область - 356 случаев;
Львовская область - 256 случаев;
Луганская область - 25 случаев;
Николаевская область - 41 случай;
Одесская область - 146 случаев;
Полтавская область - 101 случай;
Ровенская область - 341 случай;
Сумская область - 84 случая;
Тернопольская область - 435 случаев;
Харьковская область - 77 случаев;
Херсонская область - 70 случаев;
Хмельницкая область - 49 случаев;
Черновицкая область - 988 случаев;
Черкасская область - 186 случаев;
Черниговская область - 13 случаев.


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Как ранее сообщали "Комментарии", Комаровский посоветовал пить для профилактики коронавируса на карантине кока-колу. По мнению доктора, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого.

Также мы писали, что известный украинский врач и инфекционист Евгений Комаровский назвал условия, когда человек может быть в тесном контакте с инфицированным коронавирусом и при этом остаться здоровым.


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Источник: comments.ua
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