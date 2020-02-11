Обмен послов между Украиной и Россией: эксперты пояснили, когда и при каких условиях это возможно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности его страны вновь обменяться с Украиной послами. Он также считает "неразумными" меры по возведению барьеров в области транспортного сообщения и коммуникации. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", когда и при каких условиях возможны возвращения послов Украины в РФ, а РФ – в Украину.

Напомним, Украина и РФ отозвали для консультаций своих послов в 2014 году, после того, как россияне аннексировали украинский Крым. В 2018 году Верховная Рада приняла Закон №0206 "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

На слова Лаврова о послах уже отреагировали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (уверяет, что Москва и Киев пока не ведут в данный момент предметного разговора об обмене послами) и украинский МИД (там отмечают, что наша страна не планирует назначать посла в России в ближайшее время).

"Россия хочет создать себе образ миротворца"

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко считает, что Лавров вбросил в информационное пространство тезис о возможности обмена послами между Украиной и Россией с пропагандистской и провокативной целями.

"Это сделано, чтобы создать РФ образ "миротворца". Показать: "Ну, смотрите – Россия же якобы не против мирного урегулирования. Мы готовы даже послами обменяться. Между нами якобы войны нет. Мы готовы делать шаги к примирению". Но на самом деле мы видим, что РФ и поддерживаемые ей силы на Востоке Украины ведут войну. И явно не готовы к мирному урегулированию, – подчеркивает Мусиенко. – Обстрелы украинских позиций продолжаются, Крым остается аннексированным, часть Донбасса оккупирована российскими войсками и пророссийскими формированиями непризнанных республик".

Учитывая, что на деле никаких шагов к разрядке ситуации Россия не демонстрирует, эксперт не видит никаких предпосылок к тому, чтобы между РФ и Украиной произошел обмен послами. По мнению Мусиенко, обмен возможен лишь после прекращения боевых действий, возвращения Украине оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

"Возвращение послов станет серьезным ударом по команде Зеленского"

Политолог Андрей Окара считает, что обмен послами между Украиной и Россией (возвращение послов) будет означать, что официальный Киев признает всю ту реальность в российско-украинских отношениях, которая сложилась, начиная с 2014 года. Включая аннексию Крыма.

"Это покажет, что украинская власть не имеет претензий к РФ. И что граница, которая фактически сложилась на данный момент, устраивает Киев, – подчеркивает Окара. – Возвращение послов станет серьезным ударом по команде Зеленского. И может вызывать неконтролируемые политические последствия".

По словам политолога, все последние действия новой украинской власти в отношениях с Россией строились по модели маленьких, пошаговым уступок.

"И подобная тактика спасает Зеленского и его окружения от серьезных политических вызовов со стороны украинского гражданского общества. Протесты есть, но они не критичны. А вот если бы, условно говоря, отрезали не по кусочку, а резко, огромными ломтями, – эта власть могла бы не устоять, – считает Окара. – Единство возможный ответ в данной ситуации – никаких разговоров о послах, пока не будет решен вопрос с Донбассом и Крымом".

"Поддержка Вашингтоном Украины может дорого стоить РФ"

Директор Киевской академии политических перспектив, политический эксперт Михаил Железняк считает, что ключевой причиной для заявлений Лаврова о послах стало очередное опасение РФ касательно неравнодушного отношения западной дипломатии к Украине.

"Поддержка Вашингтоном Украины может дорого стоить РФ, – поясняет Железняк. – И Москва считает, что сейчас – отличное время вернуть послов для переговоров. Задача состоит в том, чтобы начать диалог, в котором для Украины уже будет недипломатично играть в двойные стандарты, оглядываясь на США. Данный процесс мог бы начаться ранее, но за четыре года после подписания Минских соглашений для РФ ничего не изменилось, так как пятый президент Украины Петр Порошенко открыто саботировал эти договоренности".

При этом политэксперт напоминает, что в 2014 году отзыв российского посла из Украины стал вынужденной мерой.

"Киевляне попросту разгромили здание посольства РФ. Какая вероятность того, что его не разгромят вновь? Никакой. Украинское общество будет готово к такому возвращению только после реального сдвига на полях Минских переговоров", – уверен Железняк.

РФ ощущает санкции, поэтому уничтожение барьеров в области транспортного сообщения может стать первой рабочей темой послов двух стран, считает эксперт. Но это, подчеркивает Железняк, станет возможным лишь после того, как начнутся реальные подвижки в деэскалации конфликта.

Ранее "Комментарии" написали, что Украина ответила на предложение России назначить послов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!