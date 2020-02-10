Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 10.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Украина ответила на предложение России назначить послов
НОВОСТИ Все новости

Украина ответила на предложение России назначить послов

В МИД Украины прокомментировали возможность "обмена" послами с Россией

сегодня, 13:57
Автор:

• Таисия Ерохина

Украина ответила на предложение России назначить послов

В Министерстве иностранных дел Украины не намерены возобновлять работу послов в России, передает "Корреспондент".

Так, заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется, а запросов на агреман от российской стороны Министерству иностранных дел Украины - не поступало. В МИД пояснили, что России нет в списке стран, куда Украина планирует в ближайшее время назначить дипломатических представителей. Ранее сообщалось, что кандидатуры согласовывают в 13 из 19 стран.

Напомним, сегодня в Кремле заявили о готовности наладить работу послов между Украиной и РФ. Хотя и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по данным российских медиа, отметил, что "предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было".

Ранее портал "Комментарии" информировал, что Российская Федерация готова вернуть своего посла в Киев и принять посла Украины в Москве. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам Лаврова, несмотря на сложные отношения между Украиной и Россией они готовы продолжать взаимодействие в сферах транспорта, экономики и гуманитарных дел.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4192001-v-myd-otvetyly-planyruuit-ly-naznachat-posla-v-rf
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...