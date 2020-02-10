Украина ответила на предложение России назначить послов

В Министерстве иностранных дел Украины не намерены возобновлять работу послов в России, передает "Корреспондент".

Так, заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется, а запросов на агреман от российской стороны Министерству иностранных дел Украины - не поступало. В МИД пояснили, что России нет в списке стран, куда Украина планирует в ближайшее время назначить дипломатических представителей. Ранее сообщалось, что кандидатуры согласовывают в 13 из 19 стран.

Напомним, сегодня в Кремле заявили о готовности наладить работу послов между Украиной и РФ. Хотя и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по данным российских медиа, отметил, что "предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было".

Ранее портал "Комментарии" информировал, что Российская Федерация готова вернуть своего посла в Киев и принять посла Украины в Москве. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам Лаврова, несмотря на сложные отношения между Украиной и Россией они готовы продолжать взаимодействие в сферах транспорта, экономики и гуманитарных дел.

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