Зеленский на форуме в Давосе: эксперты оценили выступление и рассказали, ждать ли Украине инвесторов

Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. А также высказали мнение по поводу того, будут ли после этого выступления реальные экономические последствия.

"Мир уже успел привыкнуть к Владимиру Зеленскому"

По словам эксперта Украинского института анализа и менеджмента политики Даниила Богатырева, проблема в том, что Зеленский не мог "взять" Давос.

"Тренд на снижение интереса международного сообщества к Украине был задан около пяти лет назад, когда стало понятно, что украинские политики не могут предложить международным партнерам и инвесторам чего-то принципиально нового, а война на Донбассе, являющаяся главным препятствием для международных инвестиций, продолжается, - поясняет эксперт. - Конечно, теперь у нас есть яркая и неординарная фигура президента, которая сама по себе вызывает интерес у международных партнеров. Однако более чем за полгода мир уже успел привыкнуть к Владимиру Зеленскому, а потому его выступление не вызвало аншлага".

Богатырев считает в корне неверной тактику "приехать на форум, рассказать о себе, и надеяться на спонтанные контакты в кулуарах".

"В современной международной политике любая встреча, даже спонтанная (если это не просто приветствие в коридоре), планируется заранее на уровне внешнеполитических ведомств двух стран, - поясняет эксперт УИАМП. - Такая подготовка должна начинаться за несколько месяцев до мероприятия, а подготовка конкретных инвестиционных проектов для презентации - минимум за полгода. При таком подходе у украинской делегации был бы шанс существенно повысить эффективность своего участия в международном экономическом форуме".

"Большее значение имеет общение в кулуарах"

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напоминает, что Давос - это место встреч и неформального общения для представителей мировых финансово-политических элит. И здесь намного большее значение имеет общение в кулуарах, чем публичное выступление на 32 минуты.

"Хотя, конечно, в выступлении президента были интересные посылы, которые можно обсуждать, - отмечает экономист. - Например, мы не делаем единых правил для всех. Мы крупному инвестору даем куратора, который будет сопровождать его инвестиционный проект в Украине. Или, к примеру, говорилось об иностранных инвесторах и особом режиме содействия именно им… А как будет обстоять ситуация с крупными национальными инвесторами? Не будет ли ущемления их прав и нарушений в равенстве подходов по национальному признаку? Вопросов много".

"Форум в Давосе - не то место, где заключаются сделки"

Политический консультант Александр Вербицкий также отмечает, что Всемирный экономический форум в Давосе - не то место, где заключаются сделки. Скорее, это площадка для обсуждения глобальных предстоящих событий. И именно в таком ракурсе стоит рассматривать первое присутствие там Владимира Зеленского в качестве президента Украины.

"Оценивать выступление президента сложно по нескольким причинам, - подчеркивает Вербицкий. - Экономический результат будет (если будет) понятен позже, с его бизнес-нянями (investment nanny). В свою очередь, само это понятие скорее присуще авторитарному режиму, начинающему султанату, а не парламентской республике. Упоминание о недолюбленной Украине - это перл с трудным переводом на деловой язык бизнеса. И это - минус команде президента. Равно как самая большая делегация (команда народных депутатов) из самой бедной страны Европы - показатель не только неуправляемости президентом ситуацией, но и просто фарс на фоне украинских олигархов. Ведь лучше быть, чем казаться".

По словам политконсультанта, в рамках Форума прошло (и происходит) много встреч - и это самое главное на нем.

"Например, для Украины важно получить очередной транш МВФ. И встреча Зеленского с представителем Фонда прошла достаточно позитивно", - отмечает Вербицкий.

Ранее "Комментарии" писали, что украинский лидер на форуме в Давосе, призывая инвесторов, сравнил Украину с компанией Google.

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