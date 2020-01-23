Зеленский на форуме в Давосе: эксперты оценили выступление и рассказали, ждать ли Украине инвесторов

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Эксперты по просьбе издания "Комментарии"
оценили выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном
экономическом форуме в Давосе. А также высказали мнение по поводу того, будут
ли после этого выступления реальные экономические последствия.
"Мир уже успел привыкнуть к Владимиру
Зеленскому"
По словам эксперта Украинского института
анализа и менеджмента политики Даниила Богатырева, проблема в том, что
Зеленский не мог "взять" Давос.
"Тренд на снижение интереса международного
сообщества к Украине был задан около пяти лет назад, когда стало понятно, что
украинские политики не могут предложить международным партнерам и инвесторам
чего-то принципиально нового, а война на Донбассе, являющаяся главным
препятствием для международных инвестиций, продолжается, - поясняет эксперт. -
Конечно, теперь у нас есть яркая и неординарная фигура президента, которая сама
по себе вызывает интерес у международных партнеров. Однако более чем за полгода
мир уже успел привыкнуть к Владимиру Зеленскому, а потому его выступление не
вызвало аншлага".
Богатырев считает в корне неверной тактику
"приехать на форум, рассказать о себе, и надеяться на спонтанные контакты
в кулуарах".
"В современной международной политике любая
встреча, даже спонтанная (если это не просто приветствие в коридоре),
планируется заранее на уровне внешнеполитических ведомств двух стран, -
поясняет эксперт УИАМП. - Такая подготовка должна начинаться за несколько
месяцев до мероприятия, а подготовка конкретных инвестиционных проектов для
презентации - минимум за полгода. При таком подходе у украинской делегации был
бы шанс существенно повысить эффективность своего участия в международном
экономическом форуме".
"Большее значение имеет общение в кулуарах"
Исполнительный директор Экономического
дискуссионного клуба Олег Пендзин напоминает, что Давос - это место встреч и
неформального общения для представителей мировых финансово-политических элит. И
здесь намного большее значение имеет общение в кулуарах, чем публичное
выступление на 32 минуты.
"Хотя, конечно, в
выступлении президента были интересные посылы, которые можно обсуждать, -
отмечает экономист. - Например, мы не делаем единых правил для всех. Мы
крупному инвестору даем куратора, который будет сопровождать его инвестиционный
проект в Украине. Или, к примеру, говорилось об иностранных инвесторах и особом
режиме содействия именно им… А как будет обстоять ситуация с крупными
национальными инвесторами? Не будет ли ущемления их прав и нарушений в
равенстве подходов по национальному признаку? Вопросов много".
"Форум в Давосе - не то место, где заключаются
сделки"
Политический консультант Александр Вербицкий
также отмечает, что Всемирный экономический форум в Давосе - не то место, где
заключаются сделки. Скорее, это площадка для обсуждения глобальных предстоящих
событий. И именно в таком ракурсе стоит рассматривать первое присутствие там Владимира
Зеленского в качестве президента Украины.
"Оценивать выступление президента сложно по
нескольким причинам, - подчеркивает Вербицкий. - Экономический результат будет
(если будет) понятен позже, с его бизнес-нянями (investment nanny). В свою
очередь, само это понятие скорее присуще авторитарному режиму, начинающему
султанату, а не парламентской республике. Упоминание о недолюбленной Украине - это
перл с трудным переводом на деловой язык бизнеса. И это - минус команде
президента. Равно как самая большая делегация (команда народных депутатов) из
самой бедной страны Европы - показатель не только неуправляемости президентом
ситуацией, но и просто фарс на фоне украинских олигархов. Ведь лучше быть, чем
казаться".
По словам политконсультанта, в рамках Форума
прошло (и происходит) много встреч - и это самое главное на нем.
"Например, для Украины важно получить
очередной транш МВФ. И встреча Зеленского с представителем Фонда прошла
достаточно позитивно", - отмечает Вербицкий.
Ранее "Комментарии" писали, что украинский
лидер на форуме в Давосе, призывая инвесторов, сравнил Украину с компанией Google.
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