Зеленский сравнил Украину с Google на форуме в Давосе

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский, призывая инвестировать в наше государство, сравнил Украину с компанией-гигантом Google. Видеозапись выступления обнародовал на своих ресурсах Офис президента.

"Что значит не инвестировать в Украину сегодня? Это стать Джорджем Беллом, который в 99-м году отказался купить Google за миллион долларов. Поэтому don't miss out Ukraine", - такими словами завершил свое выступление украинский лидер.

По мнению Зеленского, Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. А сейчас, сказал глава государства, Украина "недоинвестирована и недолюблена"

Отметим, что Зеленский выступал на украинском языке.

Напомним, глава государства сказал, что многие мировые "единороги" начинали свой путь с безумных идей, несколькими сотрудниками и офисом в собственном гараже. Владимир Зеленский призвал Евросоюз включить в свой состав Украину и назвал ряд ее преимуществ

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент усомнился в пользе международной обеспокоенности на Facebook.

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