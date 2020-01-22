Зеленский сравнил Украину с Google на форуме в Давосе

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На Всемирном экономическом
форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский, призывая инвестировать
в наше государство, сравнил Украину с компанией-гигантом Google. Видеозапись выступления
обнародовал на своих ресурсах Офис президента.
"Что значит не инвестировать в
Украину сегодня? Это стать Джорджем Беллом, который в 99-м году отказался купить
Google за миллион долларов. Поэтому don't miss out Ukraine", - такими словами
завершил свое выступление украинский лидер.
По мнению Зеленского, Украина
должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. А сейчас,
сказал глава государства, Украина "недоинвестирована и недолюблена"
Отметим, что Зеленский
выступал на украинском языке.
Напомним, глава государства сказал,
что многие мировые "единороги" начинали свой путь с безумных идей, несколькими
сотрудниками и офисом в собственном гараже. Владимир Зеленский призвал Евросоюз включить в свой состав Украину и назвал ряд ее преимуществ
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что президент усомнился в пользе международной обеспокоенности на
Facebook.
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