Сокращение депутатов до 300: эксперты назвали имена нардепов, которые должны лишиться мандатов

После принятого 4 февраля в первом чтении законопроекта, который позволяет сократить количество украинских нардепов с 450 до 300 (но лишь в следующем созыве и лишь при условии прохождения документа во втором чтении, что возможно только на следующей сессии при наличии конституционного большинства в триста голосов), издание "Комментарии" опросило несколько десятков экспертов. Мы спрашивали, кого из действующих нардепов стоило бы лишить мандата – и почему. А также – о критериях, по которым могут устроить "зачистку" списков в будущем.

Общее мнение было таковым: в парламент следует закрыть дорогу непрофессионалам и "штатным лоббистам". При этом эксперты не исключали, что в списки партийные боссы и стоящие за политсилами олигархи будут стараться набрать "ручных" потенциальных парламентариев. Приводим вашему вниманию наиболее яркие экспертные мнения.

Кого следует исключить: посетивших Давос за счет олигархов и нардепов из "именных фракций"

Политический консультант Александр Вербицкий считает, что возможное сокращение количества народных депутатов до трехсот – это оправданный шаг с точки зрения повышения популярности президента. Но будет ли эффективнее работать сам парламент – эксперту сказать сложно по двум причинам. Во-первых, отсутствие профессионального отбора кадров и соответственно их подготовки (политической истории). А во-вторых, зависимость депутатов от политических брендов и спонсоров, что особенно заметно в нынешнем созыве.

"Кто, на мой взгляд, условно лишний сегодня в парламенте? Это народные депутаты: Бардина, Арахамия, Корниенко, Жмеренецкий, Жупанин, Киселевский, Кравчук, Михайлюк, Овчинникова, Пидласа, Припутень, Чернев, Шипайло, Шуляк, Юраш, Ясько. То есть все те, кто посетил форум в Давосе за счет Сороса и Пинчука, - говорит эксперт. - Почему? Потому, что они так или иначе не столько сэкономили средства для страны, сколько показали ее изнанку, зависимость политики от олигархата".

Но это только одна сторона медали, добавляет политконсультант, вторая же в том, что в парламенте находится сильнейшее лобби наших олигархов.

"А должно находиться только одно лобби – отстаивающее интересы избирателей. Если избранники народа желают повысить свой культурный уровень (официальное обоснование посещения), то могут это сделать во время отпуска и за свой счет", - считает Вербицкий.

Еще эксперт вспоминает так называемые именные фракции – "Батькивщину", которую в народе все равно называют БЮТ, и "Европейскую солидарность", ассоциируемую с Петром Порошенко.

"Не секрет, что и первая, и вторая – сильны только фамилиями своих лидеров, а следовательно – если не станет их, не будет и фракций, - уверен политконсультант. - Юлия Владимировна – политический олигарх и долгожитель в парламенте. Пора бы уже и на отдых, вместе с Соболевым, Кириленко, Власенко. Их след в истории уже есть, а польза для Украины – определяется рейтингом".

Кроме того, Вербицкий упомянул тех народных депутатов, которые используют парламент для демонстрации гардероба, аксессуаров, заказа эскорта, а также советующих избирателям продавать домашних животных для расчета за коммунальные услуги.

"В любой стране, при такой мизерной минимальной пенсии как у нас, было бы нормальным сразу же сложить мандат. В любой стране, но не в нашей…", - подытожил эксперт.

Кого следует исключить: фракцию "Голос" целиком и половину "Слуги народа"

Предлагаемое сокращение депутатского поголовья, поясняет аналитик, политтехнолог Александр Кочетков, – это чисто популистский жест, призванный замаскировать фактическое введение императивного мандата, когда депутаты станут окончательно зависимыми от руководства фракций, то есть, владельцев партий. И такой подход могут поддержать практически все фракции, так как их руководству это выгодно, думает эксперт. Однако окончательное голосование, добавляет аналитик, будет не стопроцентным – "мажоритарщики будут однозначно против".

"При введении выборов по пропорциональной системе и императивном мандате достаточно будет даже не трехсот, а тридцати депутатов - глав фракции и их заместителей, они же станут руководителями комитетов. Еще и позволить голосовать удаленно, тогда помещение ВР можно было бы сдать в концессию вместе с железной дорогой… Шутка, конечно, но грустная", - говорит Кочетков.

По мнению эксперта, парламент ничего не потеряет без фракции "Голос" в полном составе, поскольку "они все равно ни на что не влияют".

"Минимум половина партийного списка "Слуги народа" могут чувствовать себя свободными - они все равно голосуют по команде руководства, даже не читая законопроектов, - говорит Кочетков. - Обойдутся в Раде и без разнообразных лоббистов, сосредоточившихся, в основном, в группе "За майбутнє"".

Кого следует исключить: засветившихся в скандалах, а не идущих "против линии" партии

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал о двух подходах к "выбрасыванию" депутатов из партийного списка.

"Первый, который кажется наиболее верным – очистить список (парламент) от тех кто, оскандалился, ударив по репутации своей политсилы. У "Слуги народа" это те же Иванисов (оказалось, что был осужден за изнасилование), Яременко (который заказывал проститутку, сидя в парламенте), Медяник (переписывался по поводу бизнеса, обещая "порешать" вопросы с правоохранителям), - напоминает эксперт. - У ОПЗЖ - неподражаемый Кива, который совершал странные телодвижения рукой в Раде, да и потом не раз попадал в скандалы. Перечислять можно долго. И к концу каденции список будет расти. Казалось бы – нет у таких персон шансов вновь стать депутатом. Но…"

Как пояснил политтехнолог, с точки зрения технологий, набирать в список одиозных личностей – в какой-то мере делающих хайп и в какой-то мере управляемых – более перспективно для партии, чем наполнять его нормальными, "скучными", "правильными" персонами.

"Наше общество построено так, что ему в определенный момент нужно приносить "жертву" в виде чиновника или депутата. Поднять благосостояние граждан, сделать экономический рывок всей страной не удается. И властям выгодно иметь готовые к "закланию" такие себе "сакральные жертвы", которые показывают, что вроде как идет борьба "за очищение системы", - рассказал Тизенгаузен. - Потому одиозных персон и оставляют. Чтобы потом показательно наказывать. Эти люди дают народу зрелища. И выгонять скорее будут тех, кто идет против "линии партии", чем оскандалившихся народных избранников".

Кого следует исключить: львиную долю "слуг", всех из "Голоса" и располовинить ОПЗЖ и ЕС

У аналитика Михаила Подоляка нет ни малейших сомнений в том, что очередная большая pr-кампания под условным названием "сокращаем количество депутатов" - чистая профанация.

"Как и все прочие инициативы, столь обильно выбрасывающиеся в публичную плоскость командой Зеленского, - считает эксперт. - Как правило, это – непродуманно, не аргументированно, не просчитано по рискам и последствиям, банально и популистски. Что-то типа очередной "переписи населения" по "технологии Дубилета".

Предложение сокращать депутатов, продолжает Подоляк, - одна из типичных отвлекающих инициатив, чтобы громкой медийной шумихой замаскировать собственную некомпетентность, отсутствие реальных изменений и стратегических планов. Аналитик называет это "детской игрой в понты".

"Но если все-таки говорить о качественных и количественных изменениях, то по большому счету, на выход желательно отправить львиную долю фракции "Слуга народа", включая главу Арахамию, который стал синонимом банальной лжи, - заявил Подоляк. - Туда же – всю фракцию "Голос", которой на сегодня практически нет, и которая явно потеряла тот самый Голос. Располовинить партии ОПЗЖ и ЕС, забрав у них ровно половину мандатов".

По словам аналитика, уже совсем отдельной – позорной – строкой и отдельным голосованием надо бы вынести из парламента таких субъектов, как Яременко, Иванисов, Потураев, Радуцкий, Пидласа...

"Впрочем – стоп! Нет никакого смысла перечислять отдельные фамилии, потому что в нынешнем созыве чуть больше 90% – это неэффективные, бесполезные и совершенно неподготовленные персонажи, которые торгуют только собственными идиотизмом и физиономиями", - высказал мнение эксперт.

Ранее для издания "Комментарии" эксперты оценили шансы на принятие закона о сокращении количества депутатов Верховной Рады.

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