Сокращение количества депутатов Верховной Рады: эксперты оценили шансы на принятие закона

Сегодня, 4 февраля, Верховная Рада (ВР) 236 голосами "за" предварительно одобрила уменьшение конституционного количества нардепов с 450 до 300, а также выборы по пропорциональной избирательной системе. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это решение, а также шансы на то, что на следующей сессии закон примут в целом (для чего нужно 300 голосов).



Сокращение количества депутатов ВР: вряд ли поддержат

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов считает, что идея сокращения количества депутатов похоронена в этом парламенте.

"Всего лишь 236 голосов – это провал. И даже ОПЗЖ, пожалуй, голосовала, чтобы выполнить публичные обещания, но без надежды на окончательный успех, – подчеркивает эксперт. – Ближайшее возможное голосование, когда понадобится 300 голосов, состоится в сентябре-2020. К этому времени стартует кампания по местным выборам, и у партии власти останется еще меньше союзников. Более того, часть обиженных отстранением от местных выборов депутатов "Слуги народа" также могут превратиться во внутреннюю фронду".

По мнению Игоря Попова, включение в пакет изменений закрепления пропорциональных выборов также послужило для многих депутатов, в первую очередь крепких мажоритарщиков, аргументом против такой реформы.

"Для избирателей идея сокращения количества депутатов уже не является столь привлекательной. Широко распиаренная ликвидация неприкосновенности не дала никаких результатов, и люди теперь ожидают от власти прекращения войны, реальной борьбы с коррупцией и возрождения промышленности", – резюмирует эксперт.

Сокращение количества депутатов ВР: популизм

Политический эксперт, заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов называет голосование за сокращение депутатского корпуса популистическим шагом, имеющим, однако, определенные тактические цели.

"Обществу нравятся подобные вещи: когда сокращается количество чиновников, депутатов. Так что – да, тут есть популизм. Между тем, даже если произойдет физическое сокращение штата, финансовые траты на Раду будут урезаны минимально, – подчеркивает Молчанов. – Но такие шаги, в каком-то роде символические, поддерживаются обществом. И ими представители власти стараются разбавить непопулярные вещи (открытие рынка земли, закон о труде, приватизация, возможное поднятие пенсионного возраста). Это помогает хоть как-то поддерживать рейтинг от ускоренного падения".

Плюс нужно понимать, отмечает политэксперт, что физическое сокращение парламентского состава приведет к тому, что ВР следующих созывов будет проще контролировать главе государства.

"Чем меньше ртов, тем легче договариваться, сформировать большинство или коалицию для принятия необходимых решений. Поэтому это еще и тактически упрощает задачу управляемости парламента в последующих политических циклах", – говорит Молчанов.

По мнению эксперта, принятие закона в целом будет зависеть от договоренностей элит в Раде.

"В данный момент 300 голосов нет, – отмечает замдиректора УИП. – Думаю, Офис президента будет делать предложения другим фракциям. Пока вероятность принятия закона в целом – 50 на 50".

Сокращение количества депутатов ВР: проголосуют ли окончательно

Эксперт в сфере права и политических технологий, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко считает логичным, что с принятием Избирательного кодекса, когда пропорционально-мажоритарная система выборов меняется на пропорциональную (с открытыми списками), количество депутатов будет уменьшаться.

"К тому же, данное решение ложится в канву политической необходимости – ведь парламент всегда находился под шквалом критики. И решение "урезать" количество нардепов вызывает положительные эмоции у избирателя, – отмечает эксперт. – Плюс – усилится политическая конкуренция. И те нардепы, которые ранее находились в стадии расслабления, не особо заботились о своем имидже, были уверены в своем политическом будущем, теперь крепко об этом задумаются".

По мнению Дяденко, решению о сокращении количества нардепов трудно оппонировать.

"Ссылки оппозиции к тому, что якобы при голосовании не были соблюдены определенные процедуры – единственное, что она может противопоставить. Приводить другие аргументы достаточно сложно, – говорит эксперт. – Критика таких инициатив – непопулярна".

Дяденко склоняется к тому, что шансы на принятие этого решения в целом есть, но лишь при соответствующей работе президента и монобольшинства с представителями других политсил.

"По сегодняшним результатам мы видим, что важен каждый голос. Так что будут торги. Но при этом следует понимать, что не голосование за этот закон во время следующей сессии ляжет определенным пятном на тех депутатов, которые откажутся его поддержать", – считает эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, что Верховная Рада предварительно одобрила сокращение депутатов до 300 человек.

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