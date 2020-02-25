Главный сборщик акцизов Роман Гнатюк: в каких скандалах замешан чиновник









Обновленная Государственная налоговая служба Украины (ГНС) функционирует меньше 6 месяцев, но она уже успела оказаться в эпицентре скандала. Речь идет о руководителе Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГНС Романе Гнатюке.

Роман Гнатюк: незаметная, но скандальная карьера

До назначения главой Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГНС Роман Гнатюк занимал должность руководителя отдела в Офисе крупных плательщиков налогов в ГФС. При этом особого внимания к своей личности со стороны общественности он не привлекал.

В августе 2019 года он принял участие в конкурсе на должность заведующего сектора обеспечения деятельности заместителя министра финансов, о чем свидетельствует поданная им электронная декларация о доходах в качестве кандидата на должность. А уже в октябре Гнатюк уволился из ГФС, подал электронную декларацию перед увольнением как того требует закон и приступил к своим новым должностным обязанностям в Минфине. Но, как выяснилось, ненадолго.

11 декабря СМИ сообщили о назначении Романа Гнатюка на должность директора Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГНС. При том, появились подозрения, что должность он получил без конкурса, на что указывает отсутствие декларации о доходах кандидата на новую должность.

Согласно Закону Украины "О государственной службе" назначение на должность без конкурса может осуществляться при переводе чиновника на равнозначную или низшую вакантную должность в том же или другом госоргане – по решению руководителя госслужбы или субъекта назначения. Однако в случае с Романом Гнатюком речь идет о явном повышении из начальника отдела в Минфине со штатом в 3 человека, до начальника Департамента из 4 отделов со штатом свыше 30 сотрудников.

По мнению юристов по данному факту в Государственной налоговой службе Украины должно быть проведено внутреннее расследование. Правда, по словам юриста Дениса Цыпина, даже если проверка покажет, что это назначение не соответствует требованиями закона, это не будет автоматически означать, что Гнатюк должен быть уволен с должности. Все может обойтись привлечением к дисциплинарной ответственности главы ГНС Сергея Верланова, подписавшего приказ о назначении Романа Гнатюка.

Жизнь не по средствам или откуда миллион на квартиру

Интерес СМИ к Роману Гнатюку оказался подогрет не только сомнительным кадровым назначением, но и куда более странным скачком материального благосостояния последнего.

Начиная с 2015 года – первого отчетного периода о доходах и имуществе –материальное положение Романа Гнатюка и его супруги Алены, было достаточно скромным:

- две комнаты общей площадью 37,1 кв. м;

- квартира площадью 62,4 кв. м;

- сенохранилище в 436 кв. м;

- два земельных участка общей площадью чуть более 21 тыс. кв. м.

Доходы семейства Гнатюков также не особо впечатляют, тем более что с 2016 года Алена Гнатюк не работает и судя по получаемым доходам в виде социальной помощи, отражаемым в электронной декларации, вероятно, находится в декретном отпуске по уходу за ребенком:

- 2015 год – совокупный доход семейства Гнатюков составил 101 740 грн., из которых Роман Гнатюк заработал в виде зарплаты 74 443 грн.;

- 2016 год – совокупный доход 123 962 грн., в том числе зарплата – 113 685 грн.;

- 2017 год – совокупный доход в 190 056 грн., из них зарплата – 179 736 грн.;

- 2018 год – общий доход в 210 054 грн., из них зарплата – 214 754 грн.;

С 1 января по 31 октября 2019 года – 254 228 грн., все – зарплата Романа Гнатюка.

Именно последняя декларация, поданная Романом Гнатюком перед переходом на работу в Минфин и привлекла внимание СМИ, поскольку в ней чиновник сообщил о покупке в Киеве квартиры площадью 63,4 квадратных метра, в которой временно проживал его отец Иван Гнатюк.

В глаза бросается резкая разница между доходами семейства Гнатюков, за 2015-2019 гг., которая составляет 880 040 грн., без учета повседневных расходов, и квартиры в столице.

По данным информационно-аналитического портала lun.ua минимальная стоимость квадратного метра в столичных новостройках начинается с 16 тыс. грн., то есть стоимость квартиры в новостройке аналогичной по площади приобретенной семьей Гнатюков, составит от 1 млн грн., что превышает их совокупный доход за последние 5 лет.

СМИ сообщили, что данная арифметика вызвала интерес и у Национального агентства по противодействию коррупции, хотя этот интерес может быть нивелирован возможным покровителем Гнатюка – алкогольным бароном Евгением Черняком.

Роман Гнатюк, Евгений Черняк, "смотрящий Анисим" и спиртовая мафия

Февраль стал очень информативным месяцем не только для скромного до сих пор фискала Романа Гнатюка, но и еще для ряда публичных и не очень, персон, которых обвиняют в принадлежности к криминалу.

Так, фамилия руководителя Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы Украины Романа Гнатюка всплыла в публичном пространстве 7 февраля, практически одновременно с еще двумя событиями.

16 февраля одиозный запорожский предприниматель, один из водочных "королей" Украины, владелец концерна Global Spirits и ТМ "Хортица" Евгений Черняк сообщил, о задержании в Киеве другого одиозного персонажа, "смотрящего" за Запорожьем времен Виктора Януковича Евгения Анисимова (он же "Анисим").

История непростых взаимоотношений обоих длится порядка 10 лет и бизнесмен обвиняет авторитета в том, что в свое время тот пытался "отжать" его бизнес, заводя на него уголовные дела, совершая нападения и используя прочий арсенал незаконных средств. Уже на следующий день Евгений Анисимов-Анисим был арестован судом на 2 месяца без права залога.

Однако, арсенал средств, используемый экс-"смотрящим" в Запорожье, был весьма широк и включал и информационное давление, о чем упоминал и сам Черняк. В связи с этим интересно появление 17 февраля информации о "реванше спиртовой мафии", которую по данным журналистов возглавлял Евгений Черняк, чей сотрудник Игорь Стрелец, работавший руководителем юридического департамента и службы экономической безопасности Global Spirits, якобы осуществляет "теневое" руководство ГП "Укрспирт". При этом гендиректор госпредприятия Сергей Блескун, занявший свой пост в ноябре 2019 года, также якобы является "человеком Черняка".

Среди ряда чиновников якобы способствовавших Евгению Черняку брать под контроль спиртовую отрасль был назван и Роман Гнатюк, который наряду со своим прежним шефом – руководителем Офиса крупных плательщиков налогов ГФС Украины Евгением Бамбизовым – якобы помогал Черняку в ликвидации Торгового дома "Мегаполис" и "Имидж Холдинг" со списанием долгов на сумму более 1,3 млрд грн., в том числе 600 млн грн. – государственному бюджету Украины.

Именно Евгений Черняк, как резюмировали в СМИ, и стоял за стремительным и незаконным карьерным ростом Романа Гнатюка, как и за скачком материального благосостояния в виде квартиры в столице. Впрочем, вскоре статья была удалена с сайта-первоисточника, а ее место заняла информация о задержании Евгения Анисимова.

Таким образом, можно предположить, что за последними событиями, связанными с публичным интересом к странностям в карьере и роста благосостояния налоговика Романа Гнатюка, стоит застарелый конфликт двух запорожцев – Анисимова и Черняка.

Что касается самого Романа Гнатюка, то странности в карьере нового директора Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГНС Украины, позволяют предполагать о наличии достаточно влиятельного покровителя, стоящего за его спиной. Разумеется, прямых свидетельств тому предоставлено не было, но с учетом специфики бизнеса Евгения Черняка вряд ли бы он имел что-то против "своего" человека в таком "профильном" для него департаменте ГНС, как по делам контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров.

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