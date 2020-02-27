«Серый кардинал» Днепра Геннадий Гуфман: "политическая гречка" и миллионы из ниоткуда

Бывший рабочий, экс-депутат горсовета, подозреваемый в хищении коммунальной собственности на миллиард гривен, кандидат в народные депутаты Украины, "серый кардинал" Днепра – это все о 49-летнем Геннадии Гуфмане. Вот уже более года одиозный бизнесмен занимается общественно-политической деятельностью, однако его первый “поход” в Киев в новый состав Верховной Рады обернулся для него "политическим комом". Впрочем, наш герой был очень близок к успеху…

От простого рабочего до теневого миллиардера

До 1994 года Геннадий Гуфман был ничем не примечательным рядовым рабочим на предприятиях Днепропетровска, пока не стал экономистом, а затем - начальником снабжения и сбыта на заводе "Металобуд". Еще 10 лет понадобилось молодому человеку, чтобы стать коммерческим директором дочернего предприятия с иностранными инвестициями "Техинвест". А еще 5 лет спустя Гуфман становится депутатом Днепропетровского горсовета и директором КП "Бюро по учету имущественных прав и деятельности с недвижимостью".

Тогда же начался "звездный час" Геннадий Гуфмана: в его ведении оказалось самое дорогое в любом городе – коммунальная собственность. Причем, этот контроль закреплялся еще и тем, что Гуфман был председателем постоянной депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности. Что ж, депутат, в одном из интервью признавшийся, что пошел в политику по приглашению друга из “Партии регионов” за депутатской неприкосновенностью, определенно сделал мудрый выбор, пусть последнюю для местных советов и отменили в том же году.

В 2011 году Геннадий Гуфман ушел с поста директора КП "Бюро по учету имущественных прав и деятельности с недвижимостью", оставшись главой комиссии, но гордился этим периодом жизни, заявляя о "возвращении в собственность города КП сотен объектов недвижимости" и десятках миллионов гривен, полученных городским бюджетом от ее аренды. Однако в 2013 году вспыхнул скандал, связанный с решением, принятым Хозяйственным судом Днепропетровской области. Судья передал 96 объектов недвижимости в центре города некоему ООО "Солярис".

Журналисты выяснили, что сотни объектов недвижимости города "уплыли" в руки физических и юридических лиц путем наращивания "левых долгов" перед подставными фирмами, которые затем их продавали другим фирмам, подобным "Солярису". Последняя же продавала полученную "мировым путем" с должниками недвижимость по рыночной цене, а сделки оформляла нотариус Яна Гуфман – законная супруга и мать четырех детей самого Геннадия Гуфмана.

Итог – пост председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности Геннадий Гуфман потерял, получив славу человека, как минимум, помогающего лишить Днепр недвижимости стоимостью порядка миллиарда гривен. Однако особого интереса со стороны правоохранителей это не вызвало.

"Оппозиционный блок" на троих

Интерес журналистов к персоне Геннадия Гуфмана, возникший на почве сделок с недвижимостью в 2015-2016 годах, перерос в иную плоскость: о депутате заговорили уже как о мощном политическом игроке в масштабах города.

По версии журналистов, покровителем скромного депутата горсовета был экс-нардеп, экс-губернатор, экс-вице-премьер-министр Украины и куратор Днепропетровщины по линии "Оппозиционного блока" Александр Вилкул. Во всяком случае, когда весной 2015 года между последним и экс-заместителем главы Днепропетровской ОГА Геннадием Корбаном вспыхнул конфликт, его активным участником оказался Гуфман, пошедший против тезки. Тогда же он прославился на всю страну, отказавшись пускать журналиста “Громадського контроля” на заседание депутатской комиссии (впрочем, это ему даже помогло выйти на национальный уровень), конфликт с Корбаном прекратился после ареста последнего осенью того же года.

Зимой 2016-го тогдашний заммэра Днепра Бориса Филатова - Светлана Епифанцева, выходец из ПР, а затем "Оппозиционного блока" - заявила, что городскую организацию партии поделили между собой Александр Вилкул, экс-секретарь горсовета Максим Романенко и Геннадий Гуфман. Тем самым последний, собственно, и заполучил славу "серого кардинала" Днепра и какое-то время активно ее поддерживал, как "третейский судья" между мэрией, бизнесом, силовиками и людьми.



Впоследствии Гуфман "переквалифицировался" в общественного деятеля, став соучредителем общественных организаций "Народное партнерство" и "Стена", и главой Ассоциации жилищных предприятий Днепра. Однако в 2018 году Геннадий Гуфман все же вернулся в политику, возглавив Днепровскую городскую организацию партии "За життя".

Тогда же электронные страницы многих днепровских сайтов буквально заполонили новости о партии "За життя" и Геннадии Гуфмане, в которых рассказывается об организации последним "Дворовых Олимпийских игр" - проекта для детей от 6 до 16 лет. Также глава городской организации "За життя" встречается с жителями, проводит конкурсы для детей, критикует власти за состояние дворов и улиц.

В городе заговорили о планах Гуфмана на парламентские выборы 2019 года, и как оказалось, были правы.

"Политическая гречка" не помогла: только "серебро"

После указа нового президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады 21 мая, началась предвыборная кампания по внеочередным выборам в парламент, в которых активнейшее участие как кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" принял Геннадий Гуфман.

Несмотря на короткий срок кампании, Геннадий Гуфман успел отметиться как наиболее заметный деятель на ниве "засева" своего избирательного округа "политической гречкой".

"Ресурсы привлечены чрезвычайно большие: в рамках масштабных социальных проектов Гуфман вымащивает плиткой придомовые территории, раздает для высадки цветы и деревья, организует праздники, конкурсы, ремонт дороги, запускает социальный маршрут", - писали тогда СМИ Днепра. Особо последние отмечали тот факт, что виды на округ Гуфман имел давно, к примеру, "чаевничал" в марте с жителями поселка Авиаторский, обещая им социальный автобус и новый сквер. Как несложно догадаться, территория поселка входит в состав избирательного округа №26, по которому летом Гуфман баллотировался в Верховную Раду.

Правда, со своей рекламой кандидат бывало явно "перебарщивал", когда на встречи с собой звал избирателей по СМС, то есть имел сведения об их личных данных, что нравилось далеко не всем жителям округа №26.

Как бы то ни было, первый поход в столицу для Геннадия Гуфмана обернулся "политическим комом". В результате выборов 21 июля он набрал 20 184 голосов избирателей или 31,03%, что позволило ему занять второе место после представителя партии "Слуга народа" Кирилла Нестеренко.

Человек состоятельный, но истоки богатства – загадка

Такая активность в использовании "политической гречки" на выборах вызывает резонный вопрос – а за счет чего депутат горсовета так активно разрабатывал избирательный округ на парламентских выборах?

Тут следует отметить, что Геннадий Гуфман вообще далеко не бедный человек. Более того, в составляемых днепропетровскими СМИ рейтингах самых богатых депутатов горсовета Геннадию Гуфману традиционно принадлежат лидерские места, что добавляет ему известности и интереса СМИ. Впрочем, сам политик не любит касаться этой темы и на вопросы журналистов предпочитает, что называется, "съезжать с темы", говоря о себе скорее, как о состоявшемся в жизни человеке, а не о состоятельном.



Нужно сказать, что нелюбовь экс-депутата к денежному вопросу объяснима, ведь при отчетах Геннадия Гуфмана о миллионных доходах ежегодно не вполне понятно, за счет чего собственно его бизнес добивается таких успехов. Да и доходы нашего героя уж очень неравномерно выглядят по годам:

- в 20111 году Геннадий Гуфман, работая директором КП "Бюро учета имущественных прав та деятельности с недвижимостью" Днепропетровского горсовета и директором ДП "IP инвест групп", заработал 1 632 377 гривен;

- в 2013 году сумма дохода депутата составила 127 387 грн, в том числе зарплата - 17.787 грн;

- по итогам 2014 года, Геннадий Гуфман заработал 7 219 790 грн, из которых львиная доля - 7 103 538 грн - получена от отчуждения недвижимого и движимого имущества, и еще 438 360 грн заработали члены его семьи. В качестве места работы значился пост директора частного предприятия "IP-Инвест-Групп".

2015-2017 годы остались "белыми пятнами" в истории становления благосостояния Геннадия Гуфмана, поскольку в этот момент он не был депутатом горсовета и не подпадал под требования электронного декларирования активов и доходов.

Декларацию о своем благосостоянии Геннадий Гуфман подал как кандидат в народные депутаты Украины, тем самым отчитавшись о доходах и активах за 2018 год.

Согласно декларации в 2018 году, "серый кардинал" Днепра заработал 8 404 005 гривен, что лишь немногим больше 2013 года с совсем другим курсом доллара. При этом, что любопытно, на долю доходов приходятся два кредита, взятых в "Приватбанке" и "Универсал банке", на общую сумму более 2,4 млн грн. Еще 517 889 гривен заработала супруга Яна Гуфман.

Из недвижимости за Геннадием Гуфманом числится жилой дом площадью 741,8 квадратных метра, приобретенный в 2017 году за 787 280 гривен, и земельный участок в 949 квадратных метров стоимостью 121 900 гривен. Жене Яне Гуфман принадлежит квартира площадью 52,4 квадратных метра.

Из транспортных средств Гуфману принадлежит два легковых автомобиля престижной марки LEXUS моделей GX 470 и LX 570. Последний, кстати, обошелся тогда еще депутату горсовета в 1 719 960 гривен. Супруга Яна Гуфман в 2017 году пересела с "Мазды" на 5-летний "Фольксваген Пассат".

Также в качестве ценного имущества Геннадий Леонидович задекларировал мужские часы престижных и дорогих марок Breguet, ULYSSE NARDIN, ROLEX DAYTONA и Zenith, по своей цене превышающие сумму в 137 300 гривен (100 прожиточных минимумов трудоспособных лиц на 1 января 2018 года), необходимую для включения в декларацию.

Что же касается корпоративных прав, то Геннадию Гуфману принадлежит доля в 10 фирмах:

- ЧП "ІР-ИНВЕСТ-ГРУПП" (100% на 1,5 млн грн.);

- ООО "Никопольский краностроительный завод" (61% на 305 000 грн.);

- ООО "Попаснянский стеклозавод" (90% на 10 620 грн.);

- ЧП "Инвестиционно-промышленная компания "IP – ГРУПП" (100% на 1,5 млн грн.);

- ЧП "Абетина" (70% на 700 гривен);

- ООО "Интер-сервис плюс" (75% на сумму в 750 грн.);

- ООО "Пространство недвижимости" (100% на 10 000 грн.);

- ООО "Никопольский РСВ-7" (5% на 9000 гривен), впрочем, остальные 95% Гуфман контролирует через ДП "Техинвест" принадлежащее ЧП "ІР-ИНВЕСТ-ГРУПП";

- ООО "Строй комплект Днепр" (100% на сумму в 1600 гривен);

- ООО "Никопольский литейно-механический завод" (49,7% на 4,985 млн грн.).

Помимо этого, Геннадий Гуфман отчитался о том, что является конечным бенефициаром еще 7 юридических лиц.

Супруга Геннадия, Яна Гуфман, куда скромнее: ей принадлежат 100% ЧП "Юридическая компания "Юр-сервис групп" и 25% ООО "Днепротранс-7".

Странности декларации серого кардинала: кредит ни на что и 40 миллионов гривен из ниоткуда

Отчет теперь уже бывшего кандидата в народные депутаты формально достаточно обширен, но на деле оставляет массу вопросов. Так, первый из них касается кредитов, взятых им в 2018 году на сумму в 2,4 млн грн.

Это кажется странным, ведь, во-первых, судя по декларации Гуфмана, он не производил в том году никаких крупных покупок на которые бы потребовался подобный кредит. А во-вторых, зачем кредит в 2 миллиона гривен человеку, который в виде наличных хранит 500 тысяч долларов США?

Как правило, подобные кредиты в Украине берутся для "легализации" каких-то доходов, полученных другим путем, говорящих о не вполне законных способах заработка. И тут возникает следующая странность: откуда "серый кардинал" Днепра черпает свои деньги, ведь помимо 500 тысяч долларов наличными, в декларации указывается ровно 1 миллион долларов США, которые он дал в долг третьим лицам. Это второй наиболее популярный способ легализации украинскими властьимущими собственных теневых доходов.

На фоне миллиона долларов, розданных Гуфманом в долг, отданные им в долг 4 225 716 гривен как-то теряются. А уж о мелочи в виде 111 540 гривен, 2594 доллара и 160 евро, размещенных на банковских депозитах, и говорить нечего.

Правда в итоге возникает вопрос: откуда собственно у экс-депутата Днепропетровского горсовета взялись только денежные средства на 1,5 млн дол и 4,2 млн грн, что эквивалентно, как минимум, 40 миллионам гривен?

Разумеется, можно сказать, что из бизнеса, но то чем занимаются почти два десятка бизнес-структур Гуфмана, окружает ореол таинственности – они не числятся среди победителей гостендеров, столь любимых многими нечестными политиками, о них нельзя прочесть в новостях. На чем зарабатывает "серый кардинал" Гуфман – непонятно, но совершенно очевидно, что заработать их легально, исходя из данных своих прежних опубликованных деклараций, депутат просто не мог.

Так, согласно данным из деклараций Гуфмана за 2011, 2013 и 2014 годы, его совокупный доход составил 8 979 554 гривны и еще 438 360 гривен внесла в семейную копилку в 2014 году его супруга Яна.

Разумеется, это далеко не все легальные доходы "серого кардинала" Днепра, ведь за 2015-2017 годы его декларации в публичном доступе отсутствуют. Но посмотрим, как Геннадий Гуфман тратит свои средства:

- в 2011 году при общем доходе в 1 632 377 гривен 3 080 236 гривен внесены в уставные фонды предприятий и еще 26 424 грн - на счет в банке;

- в 2014 году из общего дохода в 127 387 грн. тогда еще депутат умудрился положить на банковский депозит почти всю сумму, заработанную за год - 119.625 грн.

И все это не говоря о четырех мужских часах стоимостью более 100 тысяч гривен каждые, почти 1,8 млн грн. потраченные в 2017 году на покупку LEXUS LX 570, словом, Геннадий Гуфман явно привык жить на широкую ногу.

Правда, все это не дает ответа на вопрос - откуда такая разница в доходах и финансовых активах нашего героя. Правда, интересна цифра в 46 049 гривен - именно столько Гуфман заработал в 2018 году как директор ЧП "ІР-ИНВЕСТ-ГРУПП", то есть, судя по цифре, он получал минимально разрешенную украинским законодательством заработную плату, что в отечественных реалиях говорит обычно о желании уклониться от налогов. Впрочем, для национального бизнеса это даже не порок.

Заработок на стороне – на родине президента

Возможной подсказкой, дающей ответ на вопрос о доходах Геннадия Гуфмана, может стать список его доверенных лиц на парламентских выборах 21 июля 2019 года. Сайт ЦИК говорит о трех доверенных лицах:



Александре Багацком – известном городском спортсмене, неоднократном победителе и призере национальных и международных соревнований и чемпионатов по кикбоксингу, который провел более 200 боев;

Николае Черном – директоре в ряде предприятий, принадлежащих самому Геннадию Гуфману или его партнеру Евгению Лифшицу, зарегистрированному также как частному предпринимателю; https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=15850075

Евгении Кривенко – директоре КП "Центр электронных платежей Криворожского горсовета".

Наиболее интересна именно последняя фамилия. Евгений Кривенко в свое время работал в Днепре начальником департамента транспорта горсовета, и его имя успело "засветиться" в ряде скандалов. Так, вопреки законодательству, чиновник был учредителем ЧП "Юридическая фирма "Супрема-лекс", покинув бизнес в сентябре 2016 года. Это стало результатом другого скандала.

Так, местные СМИ сообщали о схеме дополнительного "заработка" на городских автоперевозчиках Евгения Кривенко и его родного брата Ивана. При этом брат-чиновник требовал от предпринимателей оборудовать транспорт системой GPS, что обходилось в 200 гривен, выплачиваемых по договору услуги GPS-трекинга с ООО "Городской диспетчерский центр", а затем еще и требовал заключение подобного договора с неким ФЛП “Панасенко И. Ю”.

Брат Евгения Кривенко, Иван, был одним из руководителей ООО "Городской диспетчерский центр", учредителем ООО "Робософт" и ЧП "Кит-сервис", позднее зарегистрированном на мать Нину Кривенко. Как писали журналисты, "Робософт" являлся создателем системы Navis 2, которую использует МДЦ для диспетчеризации, а "Кит-сервис" был изначальным учредителем ООО "Городской диспетчерский центр".



Также журналисты писали о связи ООО "Городской диспетчерский центр" с тогдашним секретарем горсовета Днепра Вячеславе Мишалове, заслужившем "славу" главного городского коррупционера.



Вскоре после ухода Мишалова с поста второго человека в городе, с госслужбы в Днепре исчез и Евгений Кривенко, но исчез, чтобы затем "всплыть" на госслужбе в Кривом Роге в качестве директора КП "Центр электронных платежей Криворожского горсовета".

Новое КП было создано 24 апреля 2019 года решением сессии Криворожского горсовета и было предназначено для решения множества задач. Так, сперва оно должно было стать заказчиком услуг электротранспорта Кривого Рога, заняться сбором выручки за проезд и подсчётом количества льготных пассажиров, а также внедрением автоматизированной системы учёта электронной оплаты проезда и обеспечением бесперебойной её работы с помощью GPS-систем.

В дальнейшем "Центр электронных платежей" должен был приобщиться к внедрению в Кривом Роге "Карты горожанина" для пассажиров со льготами, а также системы "Безопасный город" – сети видеонаблюдения в общественных местах, ситуационного и мониторингового центров для контроля и реагирования на сложившиеся ситуации. Участниками этой программы должны были стать 160 тысяч жителей.

На предприятие из городского бюджета было выделено 150 тысяч гривен для формирования уставного фонда, и еще 1,2 млн грн. предназначались как финансовая поддержка для выплаты заработной платы.

Любопытно, что всего за полтора месяца 2020 года КП "Центр электронных платежей Криворожского горсовета" уже успело получить на государственных тендерах 1 710 878 гривен.



А главное – никто не свяжет надежду от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на победу в парламентских выборах Геннадия Гуфмана с какими-то махинациями в Кривом Роге: его фирмы по-прежнему будут "чисты" от гостендеров, а журналисты удивляться, откуда у "серого кардинала" деньги.

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