Коррупция в Днепре: понесут ли наказание виновные в разворовывании бюджетных средств

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Днепр
является одним из крупнейших, промышленно развитых городов Украины. Бюджет
города на 2020 год составляет порядка 13 млрд грн., из которых более 3 млрд
грн. предусмотрены на сферу ЖКХ. Но внимание к себе город привлекает не этими
цифрами, а объемом коррупции, в том числе и в сфере ЖХК.
Днепр
в некотором смысле является уникальным для Украины крупным городом – несмотря
на обилие коррупционных скандалов и периодически открываемые по ним уголовные
производства, пока ни в одном из них в качестве подозреваемого не фигурирует
городской голова Борис Филатов, чем выгодно отличается от той же Одессы.
Градоначальник последней Геннадий Труханов является фигурантом минимум 5
уголовных дел. Под прицелом силовиков был и мэр Харькова Геннадий Кернес.
Тем
не менее, нельзя сказать, что днепровский градоначальник "чист" перед законом –
летом 2019 года Национальное Антикоррупционной Бюро Украины (НАБУ) открыло в
отношении Филатова уголовное производство. Мэру инкриминируют нарушение статьи
366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации". Как
выяснило Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) в
декларациях об активах за 2016-2017 годы мэр не указал информацию о земельном
участке, мотоцикле, судне и арендуемом земельном участке, а также о доме жены и
указал недостоверную информацию об источнике и размере своего дохода и жены.
Совокупно за 2 года нарушений набралось на 1 млн грн.
Впрочем,
данным нарушением тяжело удивить отечественных чиновников, но признание
виновным по этой статье градоначальника может лишить его поста мэра и помешать
попытке переизбраться на местных выборах.
Впрочем,
пока Борис Филатов продолжает выполнять привычные публично-представительские
функции, скандалить с депутатами горсовета и пользователями соцсетей, а также
рекламировать всеми способами себя любимого. На рекламу своей деятельности в
СМИ, кстати, мэрия Днепра с начала 2018 года до осени 2019 года умудрилась
потратить 55 млн грн.
Однако
подобные мощные пиар-усилия явно не слишком помогают Борису Филатову, над
которым с победой Владимира Зеленского на президентских выборах и усилением
позиций олигарха Игоря Коломойского, явно сгустились тучи.
Первый
выпуск своего видеоблога "Спроси Филатова" летом 2019 года днепровский
градоначальник посвятил разоблачению бывшего члена своей команды и завершил
пожеланием, чтобы семья бывшего секретаря горсовета Вячеслава Мишалова, прежде
всего отец, бизнесмен Дмитрий Мишалов, оказались за решеткой. Бывший второй человек
в горсовете Мишалов-младший не остался в долгу, предложив не выпускать мэра
Днепра из Украины, чтобы тот не сбежал.
Конфликт
удостоился освещения на телеканале "1+1", который связывают с олигархом Игорем Коломойским, с которым, в свою очередь,
днепровский градоначальник поссорился еще при президенте Петре Порошенко.
Причиной тому – одиозность фигуры бывшего секретаря Днепровского горсовета
Вячеслава Мишалова, который покинул должность в 2017 году, но все уже считается
"главным коррупционером" Днепра.
"Спусковым
крючком" для конфликта мэра и экс-секретаря горсовета стал Новый мост в городе,
длительный ремонт которого с 2017 года "прославил" Днепр в целом ряде сфер, в
том числе и криминальной. Так, в июле в ходе своего визита в город президент
Владимир Зеленский поспорил с Борисом Филатовым о том, что если затянувшийся
ремонт не закончат ко Дню города, 14 сентября, то градоначальник должен уйти в
отставку.
Стимул
сработал и мост открыли вовремя, правда, работы на нем еще не были закончены,
но главные проблемы с мостом остались, на этот раз криминальные. К 2019 году
вокруг его ремонта выросла уже целая россыпь уголовных производств о хищении
бюджетных средств.
Уже
в феврале 2018 года Днепропетровская областная прокуратура уведомила директоров компаний генподрядчика и субподрядчика ремонта
Нового моста в Днепре о подозрении в краже бюджетных денег в особо крупных
размерах. Речь шла об авансе в 73 млн грн., из которых по форме были закрыты
только 70 млн, а также строители "сэкономили" на качестве. Итого порядка 10 млн
грн. были выведены через подставные фирмы. В целом же ремонт моста обошелся в
250 млн грн., хотя начальная смета ограничивалась 177 млн грн.
Пикантности
ситуации придавал тот факт, что победителем тендера на ремонт моста,
состоявшегося еще в ноябре 2016 года, было ООО "Завод Мастер-Профи". Уже тогда
СМИ обратили внимание на то, что компания входила в орбиту влияния Дмитрия
Мишалова – отца секретаря горсовета, владельца группы компаний "Мастер строй" и
крупного строительного магната Днепра. Однако почему-то власти Днепра это не
смутило, что позволило фирме получить в 2016-2018 году из бюджета порядка 229
млн грн.
Впрочем,
на деле ремонт Нового моста хотя и самый скандальный, но далеко не единственный
тендер "выигранный" Мишаловым-старшим. К примеру, еще в 2016 году, с марта по
ноябрь СМИ насчитали 466 млн грн. бюджетных средств посредством тендеров
перетекших в структуры Мишалова-старшего, если же считать с 2015 года, то
набиралась сумма свыше 1 млрд грн.
Среди
крупных побед структур Дмитрия Мишалова на тендерах можна выделить капремонт
Набережной Победы за 56,11 млн грн., текущий ремонт дорог на 150 млн грн. и 40
млн грн. за проведение Интернета в школы города и разработку системы повышения прозрачности городской
власти перед горожанами.
Однако
аппетиты и протекция секретарем горсовета бизнес-интересов отца стали слишком
уж откровенными и в весной 2017 года депутаты даже голосовали за отставку
Мишалова-младшего с его поста, правда, неудачно. Однако тот факт, что коллеги
Вячеслава Мишалова по партии "Самопомощь" стали извиняться перед жителями
Днепра за его поведение и призывать уйти в отставку говорили, что его дни на
посту сочтены.
Тем
не менее, в своем кресле Вячеславу Мишалову удалось просидеть до октября 2017
года, когда уже простые жители Днепра стали собирать голоса за его отставку. В
конце концов Мишалов-младший ушел в отставку 23 октября 2017 года, правда его
коррупционный шлейф в Днепре заметен до сих пор.
Уже
к ноябре НАБУ открыло уголовное производство по использованию 69 млн грн. из
бюджета на госзакупки, в том числе у структур Мишалова, но это им явно не
повредило. Более того, как ни удивительно, но структуры Дмитрия Мишалова в 2018
году получили новый тендер на ремонт дорог Днепра на 200 млн грн. Правда в этот
раз все было сложнее – победитель тендера фирма "Тракция Инфра" оказалось
дочерней компанией "Тракция Украина", 49,9% которой принадлежит фирме "Келио"
зарегистрированной по одному адресу с одной из фирм Мишалова-старшего ООО
"Мезон".
Хотя
имена обоих Мишаловых для многих и стали синонимом "днепровской" коррупции, но
их влияние значительно сократилось, да и Днепр слишком большой город чтобы
"кушать" его в одиночку.
Другой
коррупционной "акулой" Днепра, во всяком случае по скандальности, последних
месяцев, стал заместитель городского головы Михаил Лысенко. В октябре
Днепропетровская областная прокуратура сообщила о вручении подозрения трем
чиновникам мэрии, в том числе заммэру – подозрения в растрате более 16,8 млн грн..
бюджетных средств на паспортизации улиц в 2018 году. Последнюю должна была
проводить некая фиктивная фирма, учредители которой живут в Турции и временно
неподконтрольной части Донецкой области. Никаких работ фирма естественно не
выполнила.
Любопытно,
что на момент объявления подозрения на 16 млн грн. Михаил Лысенко уже был в
розыске по делу о хищении 29,5 млн грн. на ремонте все того же Нового моста.
Как говорится "наш пострел везде поспел", что было несложно учитывая, что
Лысенко был также директором департамента
благоустройства и инфраструктуры горсовета и курировал все крупные
проекты по благоустройству.
26
октября Михаил Лысенко был задержан в Харькове пограничниками, правда сразу же
за него был внесен залог в 600 тыс. грн. и, что удивительно, продолжает
трудиться на своей должности в мэрии. Последнее, правда, не кажется таким уж
удивительным, если учесть, что в самом Днепре чиновника называют "человеком"
Геннадия Корбана, пребывающего в хороших отношениях с мэром.
По
мнению местных СМИ на городском бюджете Днепра зарабатывают не только от
"Самопомощи" и мэрии, но и "Солидарность" Петра Порошенко. Так, депутат
горсовета Максим Кучугура, будучи совладельцем ряда фирм получил десятки
миллионов гривен на реализацию "Стратегии развития Днепра на 2017-2021 годы".
Стоимость программы, принятой в 2016 году составляла тогда 300 млн грн., но с
учетом инфляции и различных "допсоглашений", ее реализация несомненно обойдется
куда дороже.
К
2019 году "коррупционная вертикаль" Днепра приобрела другой вид, отличный от
времен Вячеслава Мишалова: если прежде сын-чиновник помогал выигрывать тендеру
отцу-бизнесмену, то теперь фаворитами городских властей стали бизнесмены из
Каменского (прежде Днепродзержинск) Владимир и Леонид Дубинские формально не
связанные с властью.
Начавшие
бизнес еще в 90-х на ниве СМИ, в 2000-х братья переориентировались на сферу ЖКХ
сначала в родном Каменском, а с 2014 года пришли в Днепр. Изначально их
интересы были более сосредоточены в области и основные выигранные тендеры
проводились под эгидой ОГА, но постепенно позиции братьев окрепли, что стало
особенно заметно после отставки с поста секретаря горсовета Вячеслава Мишалова.
По
подсчетам журналистов в орбите влияния братьев находятся около 20 фирм так или
иначе занятых в ЖКХ – они выполняют работы по заказу мэрии, оказывают услуги
жителям города, вывозят мусор и убирают автодороги. Совокупный объем тендеров,
выигранных братьями за счет городского бюджета, по версии журналистов, с 2014
по 2019 годы превысил 1,5 млрд грн. Среди крупнейших из них – мартовский тендер
2019 года на уборку автодорог на сумму более 400 млн грн. для ООО "Экология-Д"
и ООО "Инкомэко".
ООО
"Экология-Д", кстати, также является одним из перевозчиков мусора в Днепре,
рынок по уборке которого оценивается порядка 400 млн грн. в год и также
фактически монополизирован братьями Дубинскими посредством фирм "Экология-Д",
"Экосфера Днепр" и "АТЦ04092017".
Однако
в целом ситуация в миллионом Днепре сегодня крайне запутанна и хотя братья
Дубинские все чаще мелькают как монополисты на рынке ЖКХ в городе, непонятна
степень их самостоятельности.
В
достижении подобных "успехов по освоению" городского бюджета для ЖКХ не
обойтись без могущественной поддержки представителей городской власти и лучше
всего на эту роль подходит заммэра-директора
департамента благоустройства и инфраструктуры горсовета Михаил Лысенко. Однако
последний считается в городе человеком Геннадия Корбана, да и мэр Борис Филатов
вряд ли позволит своему партнеру по "Привату" или вовсе братьям из
провинциального Каменска "захватывать" Днепр без своего разрешения.
Еще больше запутанности добавил январский тендер на ремонт
автодорог в Днепре на сумму свыше 600 млн грн. Победу в тендере одержала
фирма-новичок ООО "СПФ "Элитпроект". Журналисты
обнаружили ее связь с ООО "Тракция Инфра" у которой победитель масштабного
конкурса арендовал технику, так как не имеет собственной. Казалось бы, этого
факта – отсутствие своей техники, должно было с лихвой хватить, чтобы напрочь
перекрыть шансы фирмы на победу, но этого не случилось. "Виной" тому как раз
ООО "Тракция Инфра", которую связывают с Геннадием Корбаном и выигравшая за 2
года тендера на ремонт дорог в городе более чем на 1 млрд грн. Как уже писали, также
эту компанию связывают с Мишаловым-старшим.
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