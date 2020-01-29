Коррупция в Днепре: понесут ли наказание виновные в разворовывании бюджетных средств

Днепр является одним из крупнейших, промышленно развитых городов Украины. Бюджет города на 2020 год составляет порядка 13 млрд грн., из которых более 3 млрд грн. предусмотрены на сферу ЖКХ. Но внимание к себе город привлекает не этими цифрами, а объемом коррупции, в том числе и в сфере ЖХК.



Коррупция в Днепре: не главный коррупционер

Днепр в некотором смысле является уникальным для Украины крупным городом – несмотря на обилие коррупционных скандалов и периодически открываемые по ним уголовные производства, пока ни в одном из них в качестве подозреваемого не фигурирует городской голова Борис Филатов, чем выгодно отличается от той же Одессы. Градоначальник последней Геннадий Труханов является фигурантом минимум 5 уголовных дел. Под прицелом силовиков был и мэр Харькова Геннадий Кернес.

Тем не менее, нельзя сказать, что днепровский градоначальник "чист" перед законом – летом 2019 года Национальное Антикоррупционной Бюро Украины (НАБУ) открыло в отношении Филатова уголовное производство. Мэру инкриминируют нарушение статьи 366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации". Как выяснило Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) в декларациях об активах за 2016-2017 годы мэр не указал информацию о земельном участке, мотоцикле, судне и арендуемом земельном участке, а также о доме жены и указал недостоверную информацию об источнике и размере своего дохода и жены. Совокупно за 2 года нарушений набралось на 1 млн грн.

Впрочем, данным нарушением тяжело удивить отечественных чиновников, но признание виновным по этой статье градоначальника может лишить его поста мэра и помешать попытке переизбраться на местных выборах.

Впрочем, пока Борис Филатов продолжает выполнять привычные публично-представительские функции, скандалить с депутатами горсовета и пользователями соцсетей, а также рекламировать всеми способами себя любимого. На рекламу своей деятельности в СМИ, кстати, мэрия Днепра с начала 2018 года до осени 2019 года умудрилась потратить 55 млн грн.

Однако подобные мощные пиар-усилия явно не слишком помогают Борису Филатову, над которым с победой Владимира Зеленского на президентских выборах и усилением позиций олигарха Игоря Коломойского, явно сгустились тучи.

Коррупция в Днепре: скандальный мост

Первый выпуск своего видеоблога "Спроси Филатова" летом 2019 года днепровский градоначальник посвятил разоблачению бывшего члена своей команды и завершил пожеланием, чтобы семья бывшего секретаря горсовета Вячеслава Мишалова, прежде всего отец, бизнесмен Дмитрий Мишалов, оказались за решеткой. Бывший второй человек в горсовете Мишалов-младший не остался в долгу, предложив не выпускать мэра Днепра из Украины, чтобы тот не сбежал.

Конфликт удостоился освещения на телеканале "1+1", который связывают с олигархом Игорем Коломойским, с которым, в свою очередь, днепровский градоначальник поссорился еще при президенте Петре Порошенко. Причиной тому – одиозность фигуры бывшего секретаря Днепровского горсовета Вячеслава Мишалова, который покинул должность в 2017 году, но все уже считается "главным коррупционером" Днепра.

"Спусковым крючком" для конфликта мэра и экс-секретаря горсовета стал Новый мост в городе, длительный ремонт которого с 2017 года "прославил" Днепр в целом ряде сфер, в том числе и криминальной. Так, в июле в ходе своего визита в город президент Владимир Зеленский поспорил с Борисом Филатовым о том, что если затянувшийся ремонт не закончат ко Дню города, 14 сентября, то градоначальник должен уйти в отставку.

Стимул сработал и мост открыли вовремя, правда, работы на нем еще не были закончены, но главные проблемы с мостом остались, на этот раз криминальные. К 2019 году вокруг его ремонта выросла уже целая россыпь уголовных производств о хищении бюджетных средств.

Уже в феврале 2018 года Днепропетровская областная прокуратура уведомила директоров компаний генподрядчика и субподрядчика ремонта Нового моста в Днепре о подозрении в краже бюджетных денег в особо крупных размерах. Речь шла об авансе в 73 млн грн., из которых по форме были закрыты только 70 млн, а также строители "сэкономили" на качестве. Итого порядка 10 млн грн. были выведены через подставные фирмы. В целом же ремонт моста обошелся в 250 млн грн., хотя начальная смета ограничивалась 177 млн грн.





Пикантности ситуации придавал тот факт, что победителем тендера на ремонт моста, состоявшегося еще в ноябре 2016 года, было ООО "Завод Мастер-Профи". Уже тогда СМИ обратили внимание на то, что компания входила в орбиту влияния Дмитрия Мишалова – отца секретаря горсовета, владельца группы компаний "Мастер строй" и крупного строительного магната Днепра. Однако почему-то власти Днепра это не смутило, что позволило фирме получить в 2016-2018 году из бюджета порядка 229 млн грн.

Коррупция в Днепре: любимый сын для отца

Впрочем, на деле ремонт Нового моста хотя и самый скандальный, но далеко не единственный тендер "выигранный" Мишаловым-старшим. К примеру, еще в 2016 году, с марта по ноябрь СМИ насчитали 466 млн грн. бюджетных средств посредством тендеров перетекших в структуры Мишалова-старшего, если же считать с 2015 года, то набиралась сумма свыше 1 млрд грн.

Среди крупных побед структур Дмитрия Мишалова на тендерах можна выделить капремонт Набережной Победы за 56,11 млн грн., текущий ремонт дорог на 150 млн грн. и 40 млн грн. за проведение Интернета в школы города и разработку системы повышения прозрачности городской власти перед горожанами.

Однако аппетиты и протекция секретарем горсовета бизнес-интересов отца стали слишком уж откровенными и в весной 2017 года депутаты даже голосовали за отставку Мишалова-младшего с его поста, правда, неудачно. Однако тот факт, что коллеги Вячеслава Мишалова по партии "Самопомощь" стали извиняться перед жителями Днепра за его поведение и призывать уйти в отставку говорили, что его дни на посту сочтены.

Тем не менее, в своем кресле Вячеславу Мишалову удалось просидеть до октября 2017 года, когда уже простые жители Днепра стали собирать голоса за его отставку. В конце концов Мишалов-младший ушел в отставку 23 октября 2017 года, правда его коррупционный шлейф в Днепре заметен до сих пор.

Уже к ноябре НАБУ открыло уголовное производство по использованию 69 млн грн. из бюджета на госзакупки, в том числе у структур Мишалова, но это им явно не повредило. Более того, как ни удивительно, но структуры Дмитрия Мишалова в 2018 году получили новый тендер на ремонт дорог Днепра на 200 млн грн. Правда в этот раз все было сложнее – победитель тендера фирма "Тракция Инфра" оказалось дочерней компанией "Тракция Украина", 49,9% которой принадлежит фирме "Келио" зарегистрированной по одному адресу с одной из фирм Мишалова-старшего ООО "Мезон".

Коррупция в Днепре: не секретарем единым

Хотя имена обоих Мишаловых для многих и стали синонимом "днепровской" коррупции, но их влияние значительно сократилось, да и Днепр слишком большой город чтобы "кушать" его в одиночку.

Другой коррупционной "акулой" Днепра, во всяком случае по скандальности, последних месяцев, стал заместитель городского головы Михаил Лысенко. В октябре Днепропетровская областная прокуратура сообщила о вручении подозрения трем чиновникам мэрии, в том числе заммэру – подозрения в растрате более 16,8 млн грн.. бюджетных средств на паспортизации улиц в 2018 году. Последнюю должна была проводить некая фиктивная фирма, учредители которой живут в Турции и временно неподконтрольной части Донецкой области. Никаких работ фирма естественно не выполнила.

Любопытно, что на момент объявления подозрения на 16 млн грн. Михаил Лысенко уже был в розыске по делу о хищении 29,5 млн грн. на ремонте все того же Нового моста. Как говорится "наш пострел везде поспел", что было несложно учитывая, что Лысенко был также директором департамента благоустройства и инфраструктуры горсовета и курировал все крупные проекты по благоустройству.

26 октября Михаил Лысенко был задержан в Харькове пограничниками, правда сразу же за него был внесен залог в 600 тыс. грн. и, что удивительно, продолжает трудиться на своей должности в мэрии. Последнее, правда, не кажется таким уж удивительным, если учесть, что в самом Днепре чиновника называют "человеком" Геннадия Корбана, пребывающего в хороших отношениях с мэром.





По мнению местных СМИ на городском бюджете Днепра зарабатывают не только от "Самопомощи" и мэрии, но и "Солидарность" Петра Порошенко. Так, депутат горсовета Максим Кучугура, будучи совладельцем ряда фирм получил десятки миллионов гривен на реализацию "Стратегии развития Днепра на 2017-2021 годы". Стоимость программы, принятой в 2016 году составляла тогда 300 млн грн., но с учетом инфляции и различных "допсоглашений", ее реализация несомненно обойдется куда дороже.

Коррупция в Днепре: братья Дубинские, Геннадий Корбан и другие

К 2019 году "коррупционная вертикаль" Днепра приобрела другой вид, отличный от времен Вячеслава Мишалова: если прежде сын-чиновник помогал выигрывать тендеру отцу-бизнесмену, то теперь фаворитами городских властей стали бизнесмены из Каменского (прежде Днепродзержинск) Владимир и Леонид Дубинские формально не связанные с властью.

Начавшие бизнес еще в 90-х на ниве СМИ, в 2000-х братья переориентировались на сферу ЖКХ сначала в родном Каменском, а с 2014 года пришли в Днепр. Изначально их интересы были более сосредоточены в области и основные выигранные тендеры проводились под эгидой ОГА, но постепенно позиции братьев окрепли, что стало особенно заметно после отставки с поста секретаря горсовета Вячеслава Мишалова.

По подсчетам журналистов в орбите влияния братьев находятся около 20 фирм так или иначе занятых в ЖКХ – они выполняют работы по заказу мэрии, оказывают услуги жителям города, вывозят мусор и убирают автодороги. Совокупный объем тендеров, выигранных братьями за счет городского бюджета, по версии журналистов, с 2014 по 2019 годы превысил 1,5 млрд грн. Среди крупнейших из них – мартовский тендер 2019 года на уборку автодорог на сумму более 400 млн грн. для ООО "Экология-Д" и ООО "Инкомэко".

ООО "Экология-Д", кстати, также является одним из перевозчиков мусора в Днепре, рынок по уборке которого оценивается порядка 400 млн грн. в год и также фактически монополизирован братьями Дубинскими посредством фирм "Экология-Д", "Экосфера Днепр" и "АТЦ04092017".

Однако в целом ситуация в миллионом Днепре сегодня крайне запутанна и хотя братья Дубинские все чаще мелькают как монополисты на рынке ЖКХ в городе, непонятна степень их самостоятельности.

В достижении подобных "успехов по освоению" городского бюджета для ЖКХ не обойтись без могущественной поддержки представителей городской власти и лучше всего на эту роль подходит заммэра-директора департамента благоустройства и инфраструктуры горсовета Михаил Лысенко. Однако последний считается в городе человеком Геннадия Корбана, да и мэр Борис Филатов вряд ли позволит своему партнеру по "Привату" или вовсе братьям из провинциального Каменска "захватывать" Днепр без своего разрешения.

Еще больше запутанности добавил январский тендер на ремонт автодорог в Днепре на сумму свыше 600 млн грн. Победу в тендере одержала фирма-новичок ООО "СПФ "Элитпроект". Журналисты обнаружили ее связь с ООО "Тракция Инфра" у которой победитель масштабного конкурса арендовал технику, так как не имеет собственной. Казалось бы, этого факта – отсутствие своей техники, должно было с лихвой хватить, чтобы напрочь перекрыть шансы фирмы на победу, но этого не случилось. "Виной" тому как раз ООО "Тракция Инфра", которую связывают с Геннадием Корбаном и выигравшая за 2 года тендера на ремонт дорог в городе более чем на 1 млрд грн. Как уже писали, также эту компанию связывают с Мишаловым-старшим.

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