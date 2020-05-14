Кадровая политика Венедиктовой: «куратор» ГБР оказался зятем топ-менеджера Курченко

Должности в Офисе Генерального прокурора Украины начинают получать люди, имеющие отношения к прошлым режимам. В частности, руководящее кресло в ведомстве недавно получил Александр Панов – зять бывшего топ-менеджера Сергея Курченко – Александра Семинога. В ОГП Панов – главный помощник советника Ирины Венедиктовой Александра Ватутина, о котором "Комментарии" писали в предыдущих материалах. Одна из ключевых сфер влияния этой пары – департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствам, который ранее курировал первый замгенпрокурора Виталий Касько.

В конце апреля, благодаря интервью Ирины Венедиктовой журналистам "Громадського", Украина узнала, что в перечне ее новых советников – целый ряд прокуроров, уволенных из органов правопорядка после того, как они провалили аттестацию. Вместо того, чтобы отправить этих людей на биржу труда, Венедиктова назначила их советниками "без процессуальных полномочий". Однако СМИ тут же выдвинули обоснованное предположение, что эти советники сформировали "теневой офис", гораздо более влиятельный, чем официальные департаменты и управления ОГП.

Старшим в группе советников Ирины Венедиктовой называют Александра Ватутина – экс-начальника отдела надзора за деятельностью органов ГНС и экс-помощника Венедиктовой в Государственном бюро расследований. На должности "надзирателя" за ГНС, среди прочего, Ватутин координировал работу с людьми калибра Вадима Альперина (один из топ-контрабандистов страны) и Василия Костюка (по данным СМИ – главный обнальщик Львовской области).

Свои довольно высокие, как для скромного прокурора, доходы Ватутин не скрывает. Журналисты программы "Слідство" первыми обратили внимание на разительные перекосы в его декларации, которые он объяснил "помощью от родителей-предпринимателей".

Кадровая политика Венедиктовой: "золотой" департамент

У Ватутина в работе несколько задач, первая из которых – решение кадровых вопросов. СМИ уже писали о целом ряде кадровых назначений в регионах, которые связывают с именем Ватутина.

Во-вторых, он считается "старшим советником" и курирует департамент процессуального руководства в особо важных уголовных производствах. Это специальный департамент, созданный предшественником Венедиктовой Русланом Рябошапкой в сентябре 2019 года под его первого заместителя Виталия Касько. Департамент имеет пять подразделений: отдел производств, связанных с разворовыванием государственных средств, производств в кредитно-финансовой сфере, производств в отношении посягательств на права инвесторов, производств в экологической сфере, и производств по отмыванию преступных доходов.

Перечень дел в этих сферах представляет собой не только политический, но и большой коммерческий интерес. По словам адвокатов, которые занимаются сопровождением такого рода процессов, в этих производствах якобы продается и покупается едва ли не каждое процессуальное действие – арест счетов, обыски, изъятия документов, негласные следственные действия. Логично, что курировать работу такого департамента не будет первый встречный – это должно быть исключительное доверенное лицо Генерального прокурора по уровню сопоставимое как раз с Ватутиным.

Поскольку его должность советника не предполагает процессуального влияния, то для формального руководства процессами "в поле" в Офис Генпрокурора был приглашен Александр Панов. Еще полгода назад мы бы вряд ли услышали что-то об этом харьковском прокуроре. Несмотря на то, что Александр Александрович в органах с 2005 года, его карьера двигалась не слишком стремительно. К 2017 году он едва дорос до следователя по особо важным делам Харьковской областной прокуратуры, в 2018 стал замначальника второго следственного отдела СУ, а в 2019 – прокурором отдела процессуального руководства в делах, которые расследует ГБР. В начале 2020 года судьба забросила Александра в Кропивницкий, где его назначили начальником местной городской прокуратуры.

Но вот в марте в стране меняется Генеральный прокурор и дела Панова резко идут в гору. Он назначен исполняющим обязанности начальника департамента по надзору за деятельностью ГБР. С одной стороны, можно предположить, что связь очень линейная: Венедиктова, Ватутин и Панов из Харькова, и поэтому каким-то образом знали друг друга по местным делам.

Кадровая политика Венедиктовой: связь Панова с Курченко

Однако дело не только в этом. Как выяснилось, карьерному продвижению Панова в ОГП мог способствовать его тесть – Александр Дмитриевич Семиног, известный в прошлом харьковский милиционер, а также экс-глава набсовета ФК "Металлист" и экс-член набсовета "Реалбанка". Оба актива, напомним, принадлежали в свое время беглому олигарху Сергею Курченко. Семиног – отец второй жены Панова, Оксаны, доцента кафедры административной деятельности полиции ХНУ внутренних дел. К слову, сын Семинога – шурин Панова – Игорь Александрович тоже пошел в полицейскую сферу: он занимает должность начальника управления миграционного контроля, противодействия нелегальной миграции и реадмиссии управления ГМСУ в Киеве и Киевской области.

Сегодня Александр Семиног - адвокат и ассоциированный партнер в адвокатском объединении Gestors, которое и после бегства Курченко продолжает представлять интересы его компаний в судах. Логично, что все дела Курченко переданы на расследование именно в "специальный" департамент ОГП, который курируют Ватутин и Панов.

К слову, Виталий Касько, который курировал этот департамент при Руслане Рябошапке, также не чужд интересам Сергея Курченко. Ведь компания Arzinger, где Виталий работал до Революции достоинства, представляла, среди прочего, интересы компаний олигарха. В частности, как заявлял военный прокурор Константин Кулик, речь шла о выводе денег высших чинов режима Януковича на заграничные счета. Соответственно, можно смело утверждать, что как минимум одна группа дел, связанных с бывшей властью, осталась в надежных руках. Кстати, некоторые такие дела заходят сегодня в суды. Например, дело о махинациях с нефтепродуктами. Возможно, что их блокирование со стороны прокуратуры – также одна из задач "смотрящих".

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев фамилия Курченко несколько раз всплывала рядом с именем Генпрокурора Ирины Венедиктовой. Например, в средине февраля экс-народный депутат Татьяна Чорновол заявляла, что бывшая на тот момент и. о. главы ГБР покупала по заниженной цене недвижимость в Харькове у застройщика из группы Курченко.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!