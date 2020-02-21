«По комментариям «Сдохните» мы понимали, что нам будут не рады, но не думали, что встретят камнями», - эвакуированная из Уханя украинка

Более семи десятков человек – украинцы, медперсонал и иностранцы, эвакуированные из Уханя по дипломатическим соглашениям из-за вспышки коронавируса, - все еще приходят в себя после "радушного" приема в Новых Санжарах. "Комментариям" удалось пообщаться с одним из вернувшихся на родину пассажиров - Алиной Лазоренко, которая рассказала нам о сложном спецрейсе длиной в сутки, переживаниях из-за митингов и встрече камнями.



"Дать по одному бутерброду - это, конечно, такое…"

По словам 24-летней Алины, жительницы Кривого Рога, в Ухане она провела последние 9 месяцев по работе. Сейчас девушка отходит после столь длинной дороги маршрутом "Ухань - Алматы - Харьков – Борисполь – снова Харьков – Новые Санжары".

"Сначала, спустя 6 часов полета, мы остановились на дозаправку в Казахстане, после чего прилетели в Харьков, над которым летали около двух часов. Когда совершили более 10 кругов, нам сказали, что не можем сесть из-за сильного тумана, и если за полтора часа ничего не изменится, то нас повезут в Киев. Так и произошло. Паники не было, никто не переживал, но все очень устали: на тот момент мы провели в самолете уже часов 15, поэтому все просто хотели приземлиться и выйти", - вспоминает Алина.

По ее словам, все прибывшие – молодежь и семьи с детьми: самому младшему пассажиру всего два года.



Украинка говорит, что полет прошел нормально: температуру измерили раз, но каждые три часа оповещали о необходимости сменить маску и выдавали антисептики. Правда, питание многих разочаровало. Девушка объясняет: когда они были в Ухане, то купили в дорогу, в основном, сладости, надеясь на полноценное горячее питание.

"Но, в итоге, кормили нас мало и неочень. Дать по одному бутерброду - это, конечно, такое… В самолете дали ролл с курицей, закуски, орешки и батончики. В Киеве дали по бутерброду, но этим и сладостями особо не наешься", - признается украинка.

"Иностранцы со словами "Wow" снимали людей на улице, которые показывали на нас пальцами "

Когда наши "уханьцы" прилетели в Харьков, то еще около часа находились в самолете. На улице, по словам Алины, продолжались какие-то подготовительные действия. Потом ребят выпускали по очереди, отмечая в списках, рассадили в автобусы и повезли в Полтавскую область. Уже тогда украинцы, которые связались с родными и увидели последние новости из Новых Санжар, знали, что им дома не рады.

"Дорога из Харькова была невероятно долгой – около 7-8 часов. И все это время мы были в пути, сделав лишь одну остановку. Быть может, водители кружили по области в надежде, что митинг пройдет… Было не по себе, ведь уже стемнело и мы знали, что там “кипиш”, - вспоминает девушка. - По комментариям “Сдохните” мы понимали, что нам не будут рады, но не думали, что нас встретят камнями".

Больше всех таким приемом были шокированы иностранцы, которые не подозревали о митинге в Новых Санжарах. Алина говорит, что в их автобусе было человек пять иностранцев, которые пришли в полное недоумение, увидев разъяренную толпу и армию.

"Мы-то понимали, что происходит, мы знали все из новостей, а они - нет. Кто-то думал, что в Украине так допустимо. Ребята сидели и смотрели в окна со словами "Wow", снимали людей на улице, которые показывали на нас пальцами. Когда мы прикрыли шторку, полетели камни", - вспоминает о вчерашнем Алина, уверяя, что сейчас под охраной Нацгвардии они чувствуют себя в безопасности.



Как ранее сообщали "Комментарии", вчера, когда появилась информация о том, что "уханьцев" поселят на карантин на базе отдыха в Харьковской области, волна паники прокатилась по этому региону. Информация оказалась ложной: последовал ответ Минобороны о том, что всех прибывших отправят в изоляцию в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области. После события больше напоминали боевик, нежели гуманную реакцию общества: жители поселка устроили массовый протест, жгли шины и угрожали военным, которые, в свою очередь, пригнали бронетехнику.

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