Эвакуация "уханьцев" на "самый охраняемый" объект: с бронетехникой и "охотой на ведьм"

Главная тема сегодняшнего дня – эвакуация 48 украинцев, которым удалось покинуть опасный Ухань и вернуться на родину. Впрочем, прием некоторых земляков радушным не назовешь. Когда появилась информация о том, что "уханьцев" поселят на карантин на базе отдыха в Харьковской области, волна паники прокатилась по этому региону. Информация оказалась ложной: последовал ответ Минобороны о том, что всех прибывших отправят в изоляцию в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области. После события больше напоминают боевик, нежели гуманную реакцию общества: жители поселка устроили массовый протест, жгли шины и угрожали военным, которые, в свою очередь, пригнали бронетехнику.

Прилет. С раннего утра успешной посадке спецрейса из Уханя помешала погода. Изначально все полагали, что воздушное судно прибудет в Борисполь, однако оно направилось в Харьков, над аэропортом которого парило более часа, совершив несколько десятков кругов из-за густого тумана. В итоге, пилоты приняли решение лететь в Борисполь на дозаправку, после чего вновь вернулись в первую столицу. Самолет с эвакуированными гражданами приземлился в аэропорту Харькова лишь в 11:50.

Медики, которые сопровождали эвакуированных из Уханя украинцев, не выявили у пассажиров и членов экипажа каких-либо симптомов острых респираторных заболеваний. Как отмечают в Минздраве, психоэмоциональное состояние всех пассажиров - в норме. На борту самолета пребывали 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых - три медика.

"Самый охраняемый объект". Президент Владимир Зеленский отметил беспрецедентные меры безопасности во избежание распространения инфекции в Украине. Как сообщил гарант, не всех пустили на борт в Ухане: кто имел повышенную температуру остался в Китае. Остальные пассажиры имеют удовлетворительное состояние здоровья.

"Это будет, наверное, самый охраняемый объект в стране, - говорит Зеленский. - Сочувствую нашим эвакуированным, потому что уже знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента". Зеленский заверил, что бактериологической опасности нет. Однако пристыдил украинцев за ненадлежащую реакцию: перекрытие трасс, блокирование госпиталей.

Карантин. Эвакуированных сограждан решили поместить на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, где течении двух недель они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Однако эта новость обернулась настоящим бунтом. Не успел самолет с "уханьцами" приземлиться в Харькове, в Полтавской области уже начался протест против эвакуации людей в Новые Санжары. Так, полиция совместно с Нацгвардией с помощью тяжелой военной техники под крики протестующей толпы пыталась убрать автомобили жителей с проезжай части.

"Что вы делаете? Почему вы их к себе домой не везете?! У нас лагеря, дети на лето приезжают, куда везете?", - кричали митингующие, которые не собирались отступать.

Спустя несколько часов потасовок акция протеста все еще была в разгаре. В Сети появилось видео противостояния военных и жителей Новых Санжар, которые требуют нацгвардейцев не выполнять приказ и уйти из поселка.

"Я к мужчинам обращаюсь. Ты поднимешь на меня руку? Ну, ударь меня, если ты герой. Опусти щит, к нам беду везут! Я понимаю, вы люди под законом, но имейте совесть. За что я Украину защищал в 2014 году?", - говорит один из митингующих, уверяя, что является участником боевых действий.

Вторит ему и женщина, также обвиняя военных в ситуации. "У меня ребенок три года на войне был. Три года в "Азове", калекой остался. И вы сюда пришли? Да нас здесь будут сейчас всех пытать. Побойтесь Бога! Чего я пришла? Потому мой ребенок ходить не может, а сюда этих детей прислали, чтобы они стали калеками", - кричит местная жительница.

Костры для "уханьских ведьм". Аналитик Михаил Подоляк считает, что действия властей в создавшейся ситуации можно оценить лишь по критериям: плохо, очень плохо и просто отвратительно. "История с эвакуацией куда рельефнее обнажила то, что мы и так знали о себе, но боялись сказать. Нет сегодня государства как набора ответственных сервисных институтов. А следовательно, государство не способно решить ни одну задачу, – подчеркивает аналитик. – Тем более оно не способно надлежаще отвечать на кризисы".

У нынешнего государства две стратегии – молчать и до последнего игнорировать, продолжает Подоляк. Или (если беда само собой миновала) – пафосно заявить о своих победах.

"Кроме того, – подчеркивает аналитик, – государство в его нынешнем разобранном виде вообще не умеет разговаривать с обществом, пояснять ему что-то, успокаивать. И потому общество категорически не верит государству. А дальше... Дальше начинается вообще треш, когда на местах народ выходит на улично-шинные протесты против... эвакуации собственных сограждан. Тем самым доказывая, что мы – совсем не родня современной человеческой цивилизации, а рудимент, оставшийся в средневековье с его кострами для "уханьских ведьм".

Невзирая на все потасовки, эвакуированные из Китая украинцы в течении двух недель будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. В данный момент, по информации МВД, угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

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