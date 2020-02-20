МВД официально назвало место, где разместят эвакуированных украинцев

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"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", - говорится в сообщении.
В течении двух недель они будут находиться в обсервации с
обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и
безопасности.
В данный момент, по
информации МВД, угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом
проводятся активные профилактические мероприятия.
Также МВД призвало граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации.
Как сообщало издание "Комментарии", 20 февраля В международном аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился самолет рейса PQ7302, эвакуирующий украинцев и иностранцев из эпицентра коронавирусной инфекции, китайского города Ухань.
Самолет сел в 9:39. Это
подтверждают и данные с онлайн-табло аэропорта: самолет рейса PQ7302 прибыл в
9:38 в терминал Все необходимые
процедуры обеспечивает Министерство здравоохранения и сотрудники ГСЧС.
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