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МВД официально назвало место, где разместят эвакуированных украинцев

Стало известно, куда повезут эвакуированных из Уханя украинцев на карантин

сегодня, 10:42
Автор:

• Наталья Шевченко

МВД официально назвало место, где разместят эвакуированных украинцев Эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев разместят на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. 

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", - говорится в сообщении.

В течении двух недель они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

В данный момент, по информации МВД, угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

Также МВД призвало граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации.

Как сообщало издание "Комментарии", 20 февраля В международном аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился самолет рейса PQ7302, эвакуирующий украинцев и иностранцев из эпицентра коронавирусной инфекции, китайского города Ухань.

Самолет сел в 9:39. Это подтверждают и данные с онлайн-табло аэропорта: самолет рейса PQ7302 прибыл в 9:38 в терминал  Все необходимые процедуры обеспечивает Министерство здравоохранения и сотрудники ГСЧС.


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Источник: https://mvs.gov.ua/ua/news/28328_Litak_iz_evakuyovanimi_ukraincyami_z_Kitayu_prizemlivsya_u_aeroportu_Borispil_na_dozapravku.htm
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