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Самолет из Уханя приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку

В Киев прибыл рейс с эвакуированными из пораженного коронавирусом китайского города Ухань, но далее самолет вернется в Харьковскую область

сегодня, 10:06 561
Автор:

• Таисия Ерохина

Самолет из Уханя приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку

В международном аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился самолет рейса PQ7302, эвакуирующий украинцев и иностранцев из эпицентра коронавирусной инфекции, китайского города Ухань . Об этом передает УНН, ссылаясь на пресс-службу аэропорта.

Самолет сел в 9:39. Это подтверждают и данные с онлайн-табло аэропорта: самолет рейса PQ7302 прибыл в 9:38 в терминал F. В пресс-службе также отметили, что все необходимые процедуры обеспечивает Министерство здравоохранения и сотрудники ГСЧС.

Тем временем, в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в Киеве самолет только дозаправится топливом. А затем снова отправится в Международный аэропорт "Харьков". По отчетам экипажа и сопроводительного медперсонала, "все на борту самолета здоровые и могут продолжать полет".

Видеотрансляцию с места прибытия ведет телеканал "Наш" в Youtube".


Напомним, "Комментарии" писали, что в Борисполе сегодня в 7:35 должен был приземлиться самолет с эвакуированными из Уханя украинцами, однако время прилета было перенесено на 8:38. В данный же момент, исходя из информации онлайн-радара самолет уже сделал несколько кругов в Харьковской области.

Ранее "Комментарии" сообщали, что появились новые подробности об эвакуации украинцев из Китая.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1853334-v-aeroportu-borispil-siv-litak-z-evakuyovanimi-z-kitayu-ukrayintsyami
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