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Самолет из Уханя наматывает уже десятый круг над Харьковской областью

Самолет из Уханя с украинцами на борту кружит над Харьковской областью

сегодня, 08:48 875
Автор:

• Наталья Шевченко

Самолет из Уханя наматывает уже десятый круг над Харьковской областью

В Борисполе сегодня в 7:35 должен был приземлиться самолет с эвакуированными из Уханя украинцами, однако время прилета было перенесено на 8:38. В данный же момент, исходя из информации онлайн-радара самолет уже сделал несколько кругов в Харьковской области. Сейчас пошел на 10 круг.

В аэропорту меры безопасности стандартные и, похоже, здесь никого не ждут. По всей территории находится человек 20 полицейских.

 Отметим, что сейчас в аэропорт выдвинулись колонны Нацгвардии.


В Киеве лайнер должен был приземлиться 20 февраля в 07:45. Куда дальше повезут людей на двухнедельную обсервацию пока неизвестно.

Напомним, Одесская ОГА утвердила ряд дополнительных мер по недопущению проникновения коронавируса COVID-19 в регион и согласовала с медиками план действий, если в область прибудут пациенты с признаками болезни.

Как сообщало издание "Комментарии", самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp, который доставит в Украину ее граждан после эвакуации из китайской провинции Ухань, прибудет в Международный аэропорт "Борисполь". 

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил всех политиков, которые будут продолжать "разгонять" панику на почве коронавируса, что эвакуированные из Уханя украинцы будут переселены к ним домой. "

 


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Источник: https://comments.ua/
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