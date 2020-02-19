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Стало известно, какой регион Украины готов принять украинцев из Китая

Назван регион Украины, который согласился принять украинцев, которые будут эвакуирован из Уханя и скоро прилетят в Киев

сегодня, 14:29 209
Автор:

• Наталья Шевченко

Стало известно, какой регион Украины готов принять украинцев из Китая

Одесская ОГА утвердила ряд дополнительных мер по недопущению проникновения коронавируса COVID-19 в регион и согласовала с медиками план действий, если в область прибудут пациенты с признаками болезни. Об этом сообщил губернатор Максим Куцый в Facebook.

"Главной госпитальной базой станет инфекционная больница Одессы. 20 боксов на 65 мест уже готовы к лечению пациентов. Больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы. Все реанимационные отделения области приведены в полную готовность. В области созданы бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительные тренинги", – написал Куцый.

Также он в очередной раз напомнил, что в Украине нет ни одного подтвержденного случая заболевания.

"Однако, Одесская область готова оказать медицинскую помощь всем украинцам и предотвратить распространение болезни", - подчеркнул Куций.

В то же время, Ровенская ОГА официально отказалась принимать эвакуированных из Китая украинцев.

Как сообщало издание "Комментарии", самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp, который доставит в Украину ее граждан после эвакуации из китайской провинции Ухань, прибудет в Международный аэропорт "Борисполь". 

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил всех политиков, которые будут продолжать "разгонять" панику на почве коронавируса, что эвакуированные из Уханя украинцы будут переселены к ним домой. "

Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые, - мы это знаем благодаря правоохранительным органам, - обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать: мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей": если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Кончу-Заспу в ваши особняки", - заключил глава державы. 


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Источник: https://comments.ua/
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