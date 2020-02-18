Зеленский пригрозил чиновникам разместить в их особняках эвакуированных украинцев

Президент Владимир Зеленский заявил, что отдельные политические силы пытаются помешать нормальной эвакуации украинских граждан из Китая. Об этом он сказал на брифинге во вторник после заседания Совета национальной безопасности и обороны, пишет "Левый берег".

"Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые, - мы это знаем благодаря правоохранительным органам, - обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать: мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей": если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Кончу-Заспу в их особняки", - сказал он.

Ранее мы писали о том, что в некоторых регионах Украины в отели отказываются селить китайцев из-за угрозы распространения коронавируса.



Как сообщало издание "Комментарии", в Пекине планируют за шесть дней превратить промышленное здание в новый завод по производству защитных масок, чтобы удовлетворить растущий спрос на них в связи со вспышкой эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.



Ожидается, что завод, строительством которого занимается компания China Construction First Group, будет производить 250 тысяч масок в день.

Также мы писали о том, что глава китайского МИД Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал о том, что их страна находится на пути искоренения опасного вируса, который наделал шума в мире.

По его словам, эпидемия не подорвет китайскую экономику, а также, что они способны решить эту проблему.

Также мы писали о том, что 25-летний британец Коннор Рид сумел вылечиться от опасного короновируса с помощью виски. Он также признался, что не принимал никаких медикаментов, в том числе антибиотики, которые ему прописали врачи.

Напомни, что Украина намерена эвакуировать 74 человека из Уханя (Китай), где зафиксирована вспышка смертельно опасного коронавируса 2019-nCoV. Планируется, что эвакуация из Уханя пройдет 18 февраля.





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