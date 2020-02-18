Зеленский пригрозил чиновникам разместить в их особняках эвакуированных украинцев

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Президент Владимир Зеленский заявил, что отдельные политические силы пытаются помешать нормальной эвакуации украинских граждан из Китая. Об этом он сказал на брифинге во вторник после заседания Совета национальной безопасности и обороны, пишет "Левый берег".
"Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые, - мы это знаем благодаря правоохранительным органам, - обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать: мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей": если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Кончу-Заспу в их особняки", - сказал он.
Ранее мы писали о том, что в некоторых регионах Украины в отели отказываются селить китайцев из-за угрозы распространения коронавируса.
Как сообщало издание "Комментарии", в Пекине планируют за шесть дней превратить промышленное здание в новый завод по производству защитных масок, чтобы удовлетворить растущий спрос на них в связи со вспышкой эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.
Ожидается, что завод, строительством которого занимается компания China Construction First Group, будет производить 250 тысяч масок в день.
Также мы писали о том, что глава китайского МИД Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал о том, что их страна находится на пути искоренения опасного вируса, который наделал шума в мире.
По его словам, эпидемия не подорвет китайскую экономику, а также, что они способны решить эту проблему.
Также мы писали о том, что 25-летний британец Коннор Рид сумел вылечиться от опасного короновируса с помощью виски. Он также признался, что не принимал никаких медикаментов, в том числе антибиотики, которые ему прописали врачи.
Напомни, что Украина намерена эвакуировать 74 человека из Уханя (Китай), где зафиксирована вспышка смертельно опасного коронавируса 2019-nCoV. Планируется, что эвакуация из Уханя пройдет 18 февраля.
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