Житель Британии оригинальным способом вылечил коронавирус

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25-летний британец Коннор Рид сумел вылечиться от опасного
короновируса с помощью виски, пишет "Русский еврей".
Три года назад он поехал в Китай
преподавать английский язык в одном из местных университетов. Увы, но вспышка
коронавируса 2019-nCov не обошла его стороной. Два месяца назад его с симптомами
смертельно опасного вируса госпитализировали в больницу при университете
Чжуннань в Ухане, где он
провел две недели под пристальным наблюдением врачей. А потом — поправился.
"Я был в шоке, когда врачи
сказали, что у меня короновирус. Думал, что все, умру. Но мне удалось победить
болезнь", - сказал Рид.
По его словам, справиться с
недугом ему помогли ингалятор и алкоголь.
"У меня был сильный кашель, но я
пользовался ингалятором. А еще пил горячий виски с медом. Это старомодные
лекарства, но, похоже, что именно виски мне и помог победить болезнь", —
добавил он.
Он также признался, что не принимал никаких медикаментов, в том числе антибиотики, которые ему прописали врачи.
Как сообщало издание "Комментарии", в Пекине планируют за шесть дней превратить промышленное здание в новый завод по производству защитных масок, чтобы удовлетворить растущий спрос на них в связи со вспышкой эпидемии коронавируса нового типа COVID-19. Ожидается, что завод, строительством которого занимается компания China Construction First Group, будет производить 250 тысяч масок в день.
Также мы писали о
том, что глава китайского МИД Ван И на Мюнхенской
конференции по безопасности рассказал о том, что их страна находится на пути искоренения опасного вируса, который наделал шума в мире.
По его словам, эпидемия не подорвет китайскую экономику, а также, что они способны решить эту проблему.
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