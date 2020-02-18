Житель Британии оригинальным способом вылечил коронавирус

25-летний британец Коннор Рид сумел вылечиться от опасного короновируса с помощью виски, пишет "Русский еврей".

Три года назад он поехал в Китай преподавать английский язык в одном из местных университетов. Увы, но вспышка коронавируса 2019-nCov не обошла его стороной. Два месяца назад его с симптомами смертельно опасного вируса госпитализировали в больницу при университете Чжуннань в Ухане, где он провел две недели под пристальным наблюдением врачей. А потом — поправился.

"Я был в шоке, когда врачи сказали, что у меня короновирус. Думал, что все, умру. Но мне удалось победить болезнь", - сказал Рид.

По его словам, справиться с недугом ему помогли ингалятор и алкоголь.

"У меня был сильный кашель, но я пользовался ингалятором. А еще пил горячий виски с медом. Это старомодные лекарства, но, похоже, что именно виски мне и помог победить болезнь", — добавил он.

Он также признался, что не принимал никаких медикаментов, в том числе антибиотики, которые ему прописали врачи.

Как сообщало издание "Комментарии", в Пекине планируют за шесть дней превратить промышленное здание в новый завод по производству защитных масок, чтобы удовлетворить растущий спрос на них в связи со вспышкой эпидемии коронавируса нового типа COVID-19. Ожидается, что завод, строительством которого занимается компания China Construction First Group, будет производить 250 тысяч масок в день.





Также мы писали о том, что глава китайского МИД Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал о том, что их страна находится на пути искоренения опасного вируса, который наделал шума в мире.



По его словам, эпидемия не подорвет китайскую экономику, а также, что они способны решить эту проблему.

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