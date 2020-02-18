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Китай за неделю построит завод по производству масок

Из-за большого спроса на медицинские маски было принято решение построить новый завод

сегодня, 08:58 147
Автор:

• Наталья Шевченко

Китай за неделю построит завод по производству масок

В Пекине планируют за шесть дней превратить промышленное здание в новый завод по производству защитных масок, чтобы удовлетворить растущий спрос на них в связи со вспышкой эпидемии коронавируса нового типа COVID-19. Об этом накануне сообщило Синьхуа. 

Ожидается, что завод, строительством которого занимается компания China Construction First Group, будет производить 250 тысяч масок в день.

Реконструкция объекта началась в понедельник и, как ожидается, завершится уже к субботе. Для защиты рабочих от возможного заражения коронавирусом вышеуказанная строительная компания будет измерять у них температуру тела ежедневно и выделит помещения вдали от жилой зоны для размещения рабочих с симптомами болезни. 

На фоне борьбы Китая с эпидемией COVID-19 маски пользуются огромным спросом со стороны медработников, персонала по контролю заболеваний, а также населения. 

Правительство поощряет производителей медицинских средств наращивать их производство, а также принимает другие меры для восполнения дефицита поставок соответствующих товаров, – говорится в сообщении.

Ранее "Комментарии" сообщали, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что коронавирус COVID19, вспышка которого зарегистрирована в Китае, является наименее опасным из других коронавирусов. 

Отмечается, что только у 5% заболевших фиксируются критические заболевания, в частности, дыхательная или полиогранная недостаточность, септический шок. Международная организация, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) ЮНИСЕФ заявляет, что ей срочно требуется 42 млн долл. для расширения своей деятельности по борьбе с коронавирусом. "Первоочередной задачей является сокращение масштабов передачи вируса от человека к человеку, а также оказание помощи детям в тех областях, где их доступ к основным услугам был нарушен",– говорится в заявлении исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор.


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Источник: http://russian.news.cn/2020-02/17/c_138792182.htm
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