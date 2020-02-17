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Наименее опасный: в ВОЗ сравнили китайский коронавирус с другими вирусами

Только 5% заразившихся коронавирусом имеют критические заболевания

сегодня, 19:32 141
Автор:

• Мария Чиренко

Наименее опасный: в ВОЗ сравнили китайский коронавирус с другими вирусами

Коронавирус COVID19, вспышка которого зарегистрирована в Китае, является наименее опасным из других коронавирусов. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

"COVID19 не такой смертельный, как другие коронавирусы, включая ОРВИ и МЕРС. Более 80% пациентов имеют легкий Covid19 и выздоравливают. Примерно в 14% случаев вирус вызывает тяжелые заболевания, включая пневмонию и одышку", - сказано в сообщении.

Отмечается, что только у 5% заболевших фиксируются критические заболевания, в частности, дыхательная или полиогранная недостаточность, септический шок.

"В 2% зарегистрированных случаев вирус COVID19 является смертельным, и риск смерти возрастает с возрастом. Мы наблюдаем относительно немного случаев среди детей. Нужны дополнительные исследования, чтобы понять, почему", - сказано в сообщении.

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Отметим, по данным на утро 17 февраля, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом превысило 71 тыс. В результате болезни скончались 1777 человек, а почти 11 тысяч — выздоровели. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае запускают в продажу "потенциальное лекарство" от коронавируса. Лекарство против коронавируса Favipiravir первым в Китае получило разрешение государственных регулирующих органов.


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