В Китае запускают в продажу «потенциальное лекарство» от коронавируса

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Китайская
фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical получила разрешение на
продажи препарата для лечения коронавируса Covid-19. Об этом информирует Reuters,
ссылаясь на китайские медиа.
Сообщается,
что средство под названием Favipiravir является потенциальным лекарством от "уханьской"
смертельной пневмонии. Однако компания обещает продолжить клинические испытания
и после запуска препарата на рынок. Отметим, что данное средство первым
получило официальное разрешение Государственного управления по надзору за
пищевыми продуктами и лекарственными средствами. Правительство Китая
подчеркнуло, что лекарство должно помочь как и в лечении, так и в профилактики
заболевания.
Напомним,
британские ученые тестируют новую вакцину против коронавируса на мышах.
Ранее мы
писали, что в Китае ввели новые правила диагностирования коронавирусной инфекции – проверку легких с помощью компьютерной томографии. Мера повлияла и на стремительный
рост количества зараженных за последние дни.
Ранее
портал "Комментарии" сообщал, что в Китае ввели смертную казнь и тюремный срок
за умышленное скрытие симптомов коронавирусной пневмонии, искажение данных о
состоянии пациента или распространении вируса.
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