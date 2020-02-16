В Китае запускают в продажу «потенциальное лекарство» от коронавируса

Китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical получила разрешение на продажи препарата для лечения коронавируса Covid-19. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на китайские медиа.

Сообщается, что средство под названием Favipiravir является потенциальным лекарством от "уханьской" смертельной пневмонии. Однако компания обещает продолжить клинические испытания и после запуска препарата на рынок. Отметим, что данное средство первым получило официальное разрешение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами. Правительство Китая подчеркнуло, что лекарство должно помочь как и в лечении, так и в профилактики заболевания.

Напомним, британские ученые тестируют новую вакцину против коронавируса на мышах.

Ранее мы писали, что в Китае ввели новые правила диагностирования коронавирусной инфекции – проверку легких с помощью компьютерной томографии. Мера повлияла и на стремительный рост количества зараженных за последние дни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае ввели смертную казнь и тюремный срок за умышленное скрытие симптомов коронавирусной пневмонии, искажение данных о состоянии пациента или распространении вируса.

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