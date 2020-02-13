Выросло число зараженных коронавирусом: в Китае ввели новую методику диагностирования

Резкое увеличение случаев заражения коронавирусом связано с введением в Китае новых правил диагностики. Об этом говорится на официальной странице в Facebook Министерства здравоохранения Украины.

Так, в наиболее пострадавшей от эпидемии китайской провинции Хубей врачи стали проводить компьютерную томографию легких, помимо лабораторных исследований и анализа симптомов.

По данным на сегодня, в мире зафиксировали 60 331 случаев нового заражения коронавирусом COVID-19, из этого число умерших – 1369. Отмечается, что 80% из общего числа заражения приходятся на провинцию Хубей в Китае. За пределами страны – зарегистрировано 455 случаев в 24 странах. В Минздраве подчеркивают, что в нашем государстве – инфицированных нет.

Напомним, на лайнере Diamond Princess выявили еще 44 случая инфицирования коронавирусом. Так, общее число зараженных достигло 218. Среди ранее заболевших есть два украинца.

Ранее портал "Комментарии" писал, что британские ученые тестируют новую вакцину против коронавируса. Испытания вакцины против коронавируса пока что проводят на мышах.

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