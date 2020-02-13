На лайнере Diamond Princess выявили еще 44 случая коронавируса
В Японии на круизном судне Diamond Princess выросло число
сегодня, 07:32
Автор:
• Наталья Шевченко
На круизном судне Diamond Princess в Японии выявили 44 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом общее число инфицированных выросло до 218. Среди новых заразившихся − 43 пассажира и один член экипажа корабля.
Власти приняли решение до истечения срока карантина (19 февраля) снять с борта лиц пожилого возраста. Многие из них страдают диабетом и другими болезнями, не связанными с вирусом, и нуждаются в помощи.
Также сообщается, что пожилые люди сойдут с судна 14 февраля. В первую очередь эвакуация затронет людей старше 80 лет, которых на судне находится более 200 человек.
Напомним, что в Таиланде предложили гуманитарную помощь круизному лайнеру, идущему с Гонконга с 2 000 человек на борту, но пассажирам выйти на берег не дали – опасаются распространения коронавируса.
Ранее "Комментарии" написали, что круизному лайнеру из Гонконга отказали уже в 4 портах из-за риска распространения китайского коронавируса. Так, на борту корабля MS Westerdam находится более 2000 человек. Первоначально лайнер вышел из Сингапура 16 января и заходил в порты Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и Гонконг. В последнем – на борт зашли более 700 человек.
По данным компании Holland America, корабль должен был останавливаться на Филиппинах, Тайване, в Японии, Южной Корее и, наконец, в Китае. Президент Китая Си Цзиньпин сообщил о прогрессе в профилактической работе над распространением особой формы пневомнии, возникшей в Ухани.
По словам лидера китайской нации, на данный момент Пекин ведет "народную войну" против коронавируса и побеждает. Также он отметил, что после победы Китай станет еще более процветающим государством.Первая вакцина против нового китайского коронавируса может появиться не ранее, чем через 18 месяцев. Данный предположительный прогноз появился во Всемирной организации здравоохранения. С соответствующим заявлением выступил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
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