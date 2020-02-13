На лайнере Diamond Princess выявили еще 44 случая коронавируса

На круизном судне Diamond Princess в Японии выявили 44 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом общее число инфицированных выросло до 218. Среди новых заразившихся − 43 пассажира и один член экипажа корабля.





Власти приняли решение до истечения срока карантина (19 февраля) снять с борта лиц пожилого возраста. Многие из них страдают диабетом и другими болезнями, не связанными с вирусом, и нуждаются в помощи.





Также сообщается, что пожилые люди сойдут с судна 14 февраля. В первую очередь эвакуация затронет людей старше 80 лет, которых на судне находится более 200 человек.



