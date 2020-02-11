Порты не пускают круизный лайнер из Гонконга: опасаются коронавируса

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Круизному
лайнеру из Гонконга отказали уже в 4 портах из-за риска распространения
китайского коронавируса, информирует CNN.
Так,
на борту корабля MS Westerdam находится более 2000 человек. Первоначально лайнер
вышел из Сингапура 16 января и заходил в порты Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и
Гонконг. В последнем – на борт зашли более 700 человек. По
данным компании Holland America, корабль должен был останавливаться на
Филиппинах, Тайване, в Японии, Южной Корее и, наконец, в Китае. Однако
Филиппины и Тайвань объявили о закрытии своих портов для круизных лайнеров
из-за страха перед коронавирусом, а японские власти сказали, что кораблю придется стоять в море в "режиме ожидания". Позже MS Westerdam объявил о планах остановиться
в Лаем-Чабанг, Таиланд, и разрешить сойти на берег своим пассажирам. Как заявили
власти Таиланда, страна попытается помочь кораблю, но не позволит швартоваться
в Таиланде, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Так, обещают
предоставить гуманитарную помощь, заправить топливо или пополнить запасы еды и
воды.
Отметим,
что сейчас известно о более 1 тысячи летальных случаев после заражения
коронавирусной инфекцией, а число заболевших в мире достигло 43 тысяч.
Ранее
"Комментарии" написали, что в России арестовали парня, разыгравшего "судороги
из-за коронавируса" в метро.
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