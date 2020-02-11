Порты не пускают круизный лайнер из Гонконга: опасаются коронавируса

Круизному лайнеру из Гонконга отказали уже в 4 портах из-за риска распространения китайского коронавируса, информирует CNN.

Так, на борту корабля MS Westerdam находится более 2000 человек. Первоначально лайнер вышел из Сингапура 16 января и заходил в порты Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и Гонконг. В последнем – на борт зашли более 700 человек. По данным компании Holland America, корабль должен был останавливаться на Филиппинах, Тайване, в Японии, Южной Корее и, наконец, в Китае. Однако Филиппины и Тайвань объявили о закрытии своих портов для круизных лайнеров из-за страха перед коронавирусом, а японские власти сказали, что кораблю придется стоять в море в "режиме ожидания". Позже MS Westerdam объявил о планах остановиться в Лаем-Чабанг, Таиланд, и разрешить сойти на берег своим пассажирам. Как заявили власти Таиланда, страна попытается помочь кораблю, но не позволит швартоваться в Таиланде, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Так, обещают предоставить гуманитарную помощь, заправить топливо или пополнить запасы еды и воды.

Отметим, что сейчас известно о более 1 тысячи летальных случаев после заражения коронавирусной инфекцией, а число заболевших в мире достигло 43 тысяч.

Ранее "Комментарии" написали, что в России арестовали парня, разыгравшего "судороги из-за коронавируса" в метро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!