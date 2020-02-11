В России арестовали парня, разыгравшего «судороги из-за коронавируса» в метро

Во время поездки в метро Москвы гражданин Таджикистана затеял "пранк": внезапно упал на пол и изображал судороги из-за "коронавируса". Розыгрыш обернулся заключением под стражу. Об этом пишет Deutsche Welle.





Так, в начале февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" к станции метро "Улица 1905 года", парень имитировал припадок из-за коронавируса. А его сообщники – панически кричали на весь вагон, что у парня китайская инфекция. На видео можно увидеть, как пассажиры в вагоне отсаживаются от парня, а когда поезд остановился – большинство быстро покидают вагон.

Сообщается, что решением Черемушкинского районного суда Москвы шутник - Кароматулло Джаборова, который родом из Таджикистана - заключен под стражу до 8 марта. "Пранкеру" грозит до пяти лет тюрьмы за "хулиганство". Тем временем, адвокат фигуранта заявил, что розыгрыш был устроен для привлечения внимания властей к проблеме.

По данным росСМИ, задержаны и двое его вероятных сообщников. С обоих взяли подписки о невыезде. Полиция провела обыски, изъяв компьютер и сотовые телефоны. Расследование продолжается.

Ранее "Комментарии" писали, что тайванцы решили в целях профилактики коронавируса убрать из сериалов "поцелуйные моменты".

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