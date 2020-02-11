В России арестовали парня, разыгравшего «судороги из-за коронавируса» в метро

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Во время поездки в метро Москвы гражданин Таджикистана затеял "пранк": внезапно упал на пол и изображал судороги из-за "коронавируса". Розыгрыш обернулся заключением под стражу. Об этом пишет Deutsche Welle.
Так,
в начале февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро
"Полежаевская" к станции метро "Улица 1905 года", парень
имитировал припадок из-за коронавируса. А его сообщники – панически кричали на
весь вагон, что у парня китайская инфекция. На видео можно увидеть, как
пассажиры в вагоне отсаживаются от парня, а когда поезд остановился – большинство
быстро покидают вагон.
Сообщается,
что решением Черемушкинского районного суда Москвы шутник - Кароматулло
Джаборова, который родом из Таджикистана - заключен под стражу до 8 марта. "Пранкеру"
грозит до пяти лет тюрьмы за "хулиганство". Тем временем, адвокат фигуранта заявил,
что розыгрыш был устроен для привлечения внимания властей к проблеме.
По
данным росСМИ, задержаны и двое его вероятных сообщников. С обоих взяли подписки
о невыезде. Полиция провела обыски, изъяв компьютер и сотовые телефоны.
Расследование продолжается.
Ранее
"Комментарии" писали, что тайванцы решили в целях профилактики коронавируса
убрать из сериалов "поцелуйные моменты".
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