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В России арестовали парня, разыгравшего «судороги из-за коронавируса» в метро

В сети появилось видео, как в России «пранкер» устроил розыгрыш в вагоне метро, напугав всех «коронавирусом»

сегодня, 10:20
Автор:

• Таисия Ерохина

В России арестовали парня, разыгравшего «судороги из-за коронавируса» в метро

Во время поездки в метро Москвы гражданин Таджикистана затеял "пранк": внезапно упал на пол и изображал судороги из-за "коронавируса". Розыгрыш обернулся заключением под стражу. Об этом пишет Deutsche Welle.


Так, в начале февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" к станции метро "Улица 1905 года", парень имитировал припадок из-за коронавируса. А его сообщники – панически кричали на весь вагон, что у парня китайская инфекция. На видео можно увидеть, как пассажиры в вагоне отсаживаются от парня, а когда поезд остановился – большинство быстро покидают вагон.

Сообщается, что решением Черемушкинского районного суда Москвы шутник - Кароматулло Джаборова, который родом из Таджикистана - заключен под стражу до 8 марта. "Пранкеру" грозит до пяти лет тюрьмы за "хулиганство". Тем временем, адвокат фигуранта заявил, что розыгрыш был устроен для привлечения внимания властей к проблеме.

По данным росСМИ, задержаны и двое его вероятных сообщников. С обоих взяли подписки о невыезде. Полиция провела обыски, изъяв компьютер и сотовые телефоны. Расследование продолжается.

Ранее "Комментарии" писали, что тайванцы решили в целях профилактики коронавируса убрать из сериалов "поцелуйные моменты".


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Источник: https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B
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