Необычная профилактика коронавируса: из тайваньских сериалов вырезают сцены поцелуев

В тайваньских сериалах вырезают поцелуйные моменты, чтобы таким необычным способом предотвратить распространение коронавируса на острове. Об этом пишет The Straits Times.

Так, вспышка коронавируса в китайском городе Ухань привела к приостановке съемок телевизионных драм тайваньского производства в Китае. И хотя на своем острове тайванцы продолжают создавать кино, телеканалы принимают дополнительные меры предосторожности, в том числе - запрещают актерам "интимное взаимодействие" для предотвращения распространения коронавируса. Так, в сериале "Золотой город" недавно была сцена, в которой актриса Миа Чиу целовала актера Цзюнь Фу всего одну мимолетную секунду, тогда как задумывался поцелуй более долгий и страстный. Сама актриса не против таких изменений, поскольку считает "легкий поцелуй" в данной ситуации более уместным.

В свою очередь, "Восточная вещательная компания" заявила, что избежит чрезмерно интимных сцен и съемок в людных местах. Компания уже подготовила маски для всей съемочной группы на время съемок.

Отметим, что всего на острове известно о 18 случаях заражениях, тогда как по всему миру число заболевших превысило 40 000.

Ранее "Комментарии" рассказали, что китайский коронавирус впервые подтвердили у украинца.

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