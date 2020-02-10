Необычная профилактика коронавируса: из тайваньских сериалов вырезают сцены поцелуев

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В тайваньских
сериалах вырезают поцелуйные моменты, чтобы таким необычным способом
предотвратить распространение коронавируса на острове. Об этом пишет The
Straits Times.
Так, вспышка
коронавируса в китайском городе Ухань привела к приостановке съемок
телевизионных драм тайваньского производства в Китае. И хотя на своем острове
тайванцы продолжают создавать кино, телеканалы принимают дополнительные меры
предосторожности, в том числе - запрещают актерам "интимное
взаимодействие" для предотвращения распространения коронавируса. Так, в
сериале "Золотой город" недавно была сцена, в которой актриса Миа Чиу целовала
актера Цзюнь Фу всего одну мимолетную секунду, тогда как задумывался поцелуй
более долгий и страстный. Сама актриса не против таких изменений, поскольку
считает "легкий поцелуй" в данной ситуации более уместным.
В свою
очередь, "Восточная вещательная компания" заявила, что избежит чрезмерно
интимных сцен и съемок в людных местах. Компания уже подготовила маски для всей
съемочной группы на время съемок.
Отметим, что
всего на острове известно о 18 случаях заражениях, тогда как по всему миру
число заболевших превысило 40 000.
Ранее "Комментарии"
рассказали, что китайский коронавирус впервые подтвердили у украинца.
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