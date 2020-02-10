Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 10.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Остальной мир Необычная профилактика коронавируса: из тайваньских сериалов вырезают сцены поцелуев
НОВОСТИ Все новости

Необычная профилактика коронавируса: из тайваньских сериалов вырезают сцены поцелуев

Тайванцы так опасаются заражения коронавирусом, что решили избегать поцелуев даже в сериалах

сегодня, 11:56
Автор:

• Таисия Ерохина

Необычная профилактика коронавируса: из тайваньских сериалов вырезают сцены поцелуев

В тайваньских сериалах вырезают поцелуйные моменты, чтобы таким необычным способом предотвратить распространение коронавируса на острове. Об этом пишет The Straits Times.

Так, вспышка коронавируса в китайском городе Ухань привела к приостановке съемок телевизионных драм тайваньского производства в Китае. И хотя на своем острове тайванцы продолжают создавать кино, телеканалы принимают дополнительные меры предосторожности, в том числе - запрещают актерам "интимное взаимодействие" для предотвращения распространения коронавируса. Так, в сериале "Золотой город" недавно была сцена, в которой актриса Миа Чиу целовала актера Цзюнь Фу всего одну мимолетную секунду, тогда как задумывался поцелуй более долгий и страстный. Сама актриса не против таких изменений, поскольку считает "легкий поцелуй" в данной ситуации более уместным.

В свою очередь, "Восточная вещательная компания" заявила, что избежит чрезмерно интимных сцен и съемок в людных местах. Компания уже подготовила маски для всей съемочной группы на время съемок.

Отметим, что всего на острове известно о 18 случаях заражениях, тогда как по всему миру число заболевших превысило 40 000.

Ранее "Комментарии" рассказали, что китайский коронавирус впервые подтвердили у украинца.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.straitstimes.com/lifestyle/entertainment/coronavirus-taiwanese-tv-serials-cut-kissing-scenes-to-prevent-spread-of?utm_term=Autofeed&utm_campaign=sttw&utm_medium=social&utm_source=Twitter
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...