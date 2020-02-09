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Китайский коронавирус впервые подтвердили у украинца

На борту японского лайнера у одного из украинцев обнаружили заражение коронавирусом

сегодня, 17:04
Автор:

• Таисия Ерохина

Китайский коронавирус впервые подтвердили у украинца

На японском лайнере, пребывающем на карантине с понедельника, обнаружили еще 6 случаев заражения китайским коронавирусом, среди заболевших – и гражданин Украины. Это впервые инфицированный украинец. Об этом информирует The Mainichi, ссылаясь на министерство здравоохранения Японии.

На лайнере Diamond Princess в Йокогаме сегодня подтвердили еще шесть положительных диагнозов на новый тип коронавируса у пассажиров 20-70 лет. Таким образом, число заразившихся на борту достигло 70. Кроме 20-летнего украинца, коронавирус подхватили жители Филиппин и США. Всех заболевших эвакуировали на лечение.

Отметим, что на борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс человек из более 50 стран.

Ранее портал "Комментарии" писал, что пневмонию, вызванную коронавирусом, выявили у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля стоит возле японского порта Йокогама. Карантин на судне продлится две недели, все это время пассажиры будут находиться на борту лайнера. Пассажиры все это время не смогут сойти на берег. Врачи обследуют их и членов экипажа на наличие коронавируса.


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Источник: https://mainichi.jp/english/articles/20200209/p2g/00m/0na/063000c
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