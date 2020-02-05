Блокирование круизного лайнера в Японии: 3700 человек не могут сойти на берег, обнаружен коронавирус

Пневмонию, вызванную коронавирусом, выявили у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля стоит возле японского порта Йокогама. Об этом сообщает Би-би-си.

Карантин на судне продлится две недели, все это время пассажиры будут находиться на борту лайнера.

Пассажиры все это время не смогут сойти на берег. Врачи обследуют их и членов экипажа на наличие коронавируса. Всего на борту находятся 3700 человек.

Как сообщало издание "Комментарии", в японском порту Йокогамы отправили в карантин круизный лайнер Diamond Princess после того, как у одного из пассажиров обнаружили коронавирус. На борту судна находится 3,5 тысячи человек. Оказалось, что вирус был обнаружен у 80 летнего мужчины, который накануне сошел с борта корабля в Гонконге. Кроме него, на недомогание пожаловались семь человек на борту лайнера.

Как сообщало издание "Комментарии", 5 февраля в Украину завезут тест-систему для диагностики коронавируса, от которого в мире умерло уже 247 человек. В нашей стране, к счастью, случаев инфицирования китайским вирусом выявлено не было, однако в Министерстве здравоохранения хотят перестраховаться. Ранее, чтобы идентифицировать этот тип вируса, лабораторные образцы отправляли за границу. Новая система, которую Украине помогла закупить ВОЗ, способна определить наличие коронавируса за пять часов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!