В Японии 3,5 тыс. человек заблокированы на борту круизного лайнера из-за коронавируса

В японском порту Йокогамы отправили в карантин круизный лайнер Diamond Princess после того, как у одного из пассажиров обнаружили коронавирус. На борту судна находится 3,5 тысячи человек. Об этом пишет DW со ссылкой на японские СМИ.

Оказалось, что вирус был обнаружен у 80 летнего мужчины, который накануне сошел с борта корабля в Гонконге. Кроме него, на недомогание пожаловались семь человек на борту лайнера.

Все 3,5 тысяч человек вынуждены будут ждать анализы около суток.

Напомним, Китай закончил строительство одной из двух больниц в Ухане, предназначенных для лечения больных на коронавирус. Строительные работы начались в больнице Хуошеншань 23 января и закончились через 8 дней.

Также мы писали о том, что в Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.

Пользователи интернета, как обычно не оставляют без внимания ни одну популярную в мире тему, так произошло в этот раз. Коронавирус, который был выявлен в Китае и наделал много шума по всему мира стал поводом для шуток и мемов.

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