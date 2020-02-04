В Японии 3,5 тыс. человек заблокированы на борту круизного лайнера из-за коронавируса

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В японском порту Йокогамы отправили в карантин круизный
лайнер Diamond Princess после того, как у одного из пассажиров обнаружили
коронавирус. На борту судна находится 3,5 тысячи человек. Об этом пишет DW со
ссылкой на японские СМИ.
Оказалось, что вирус был обнаружен у 80 летнего мужчины,
который накануне сошел с борта корабля в Гонконге. Кроме него, на недомогание
пожаловались семь человек на борту лайнера.
Все 3,5 тысяч человек вынуждены будут ждать анализы около суток.
Напомним, Китай закончил строительство одной из двух больниц в Ухане, предназначенных для лечения больных на коронавирус. Строительные работы начались в больнице Хуошеншань 23 января и закончились через 8 дней.
Также мы писали о том, что в Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.
Пользователи интернета, как обычно не оставляют без внимания ни одну популярную в мире тему, так произошло в этот раз. Коронавирус, который был выявлен в Китае и наделал много шума по всему мира стал поводом для шуток и мемов.
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