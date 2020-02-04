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В Японии 3,5 тыс. человек заблокированы на борту круизного лайнера из-за коронавируса

На круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

сегодня, 09:44
Автор:

• Наталья Шевченко

В Японии 3,5 тыс. человек заблокированы на борту круизного лайнера из-за коронавируса

В японском порту Йокогамы отправили в карантин круизный лайнер Diamond Princess после того, как у одного из пассажиров обнаружили коронавирус. На борту судна находится 3,5 тысячи человек. Об этом пишет DW со ссылкой на японские СМИ.

Оказалось, что вирус был обнаружен у 80 летнего мужчины, который накануне сошел с борта корабля в Гонконге. Кроме него, на недомогание пожаловались семь человек на борту лайнера.

 Все 3,5 тысяч человек вынуждены будут ждать анализы около суток.

Напомним, Китай закончил строительство одной из двух больниц в Ухане, предназначенных для лечения больных на коронавирус. Строительные работы начались в больнице Хуошеншань 23 января и закончились через 8 дней.

Также мы писали о том, что в Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.

Пользователи интернета, как обычно не оставляют без внимания ни одну популярную в мире тему, так произошло в этот раз. Коронавирус, который был выявлен в Китае и наделал много шума по всему мира стал поводом для шуток и мемов.


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Источник: https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B
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