Украина решила создать свою вакцину от китайского короновируса

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В Украине две команды ученых работают над созданием теста на
коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения и СНБО,
пишет “Зеркало недели”.
Сообщается, что над созданием теста работают лаборатория
Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины и лаборатория
эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины.
Этот тест позволит при помощи слюны определять, есть ли в
организме "китайский вирус". После создания теста нужно будет решить
вопрос его запуска в серийное производство.
Как сообщало
издание "Комментарии", согласно
данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый
опасный вирус может распространяться и мутировать. По одной из версий, болезнь
появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными. В
исследованиях отмечается, что наиболее близкое совпадение по генетическому
коду этого вируса наблюдается у двух видов животных - южнокитайского
многополосого крайта и китайской кобры.
Китайский
профессор в Германии прогнозирует, что эпидемия достигнет своего пика в марте,
а продолжиться может до мая.
Известно, что
новый тип вируса быстро мутирует и поражает как людей, так и животных.
Инкубационный период коронавируса длится около двух недель, а его первые
признаки похожи на симптомы гриппа: истощение, высокая температура, кашель,
головная боль, отсутствие аппетита и прочее. В следствии, вирус поражает
дыхательные пути, а также пищеварительную и нервную системы. Как защититься от
опасного вируса - можно почитать по ссылке.
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