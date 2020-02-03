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Украина решила создать свою вакцину от китайского короновируса

Украинские ученые разрабатывают вакцину от короновируса

сегодня, 09:28
Автор:

• Наталья Шевченко

Украина решила создать свою вакцину от китайского короновируса

В Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения и СНБО, пишет “Зеркало недели”.  Первые результаты будут готовы через две недели.

Сообщается, что над созданием теста работают лаборатория Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины и лаборатория эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины.

Этот тест позволит при помощи слюны определять, есть ли в организме "китайский вирус". После создания теста нужно будет решить вопрос его запуска в серийное производство. Сейчас в Украине есть небольшое количество тест-систем, они дороги и дефицитны во всем мире. Кроме того, Украина ведет переговоры о закупке тестовых систем у Германии. Предварительная цена одного теста - 1500 евро.

Как сообщало издание "Комментарии", согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. По одной из версий, болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными. В исследованиях отмечается, что наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у двух видов животных - южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры. 

Китайский профессор в Германии прогнозирует, что эпидемия достигнет своего пика в марте, а продолжиться может до мая.

Известно, что новый тип вируса быстро мутирует и поражает как людей, так и животных. Инкубационный период коронавируса длится около двух недель, а его первые признаки похожи на симптомы гриппа: истощение, высокая температура, кашель, головная боль, отсутствие аппетита и прочее. В следствии, вирус поражает дыхательные пути, а также пищеварительную и нервную системы. Как защититься от опасного вируса - можно почитать по ссылке. 

 

 


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Источник: https://zn.ua/UKRAINE/sistema-obnaruzheniya-koronavirusa-v-ukraine-poyavitsya-cherez-dve-nedeli-istochniki-343819_.html
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