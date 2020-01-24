Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 25.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Как защититься от заражения китайским коронавирусом
НОВОСТИ Все новости

Как защититься от заражения китайским коронавирусом

Коронавирус быстро мутирует и поражает как людей, так и животных

24 января 2020, 12:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

В январе этого года в Китае зафиксировали вспышку нового типа коронавируса, который поражает иммунную систему и приводит к опасным осложнениям. Бывшая глава Минздрава Украины Ульяна Супрун дала несколько советов, которые помогут защититься от серьезного недуга.

Известно, что новый тип вируса быстро мутирует и поражает как людей, так и животных. Инкубационный период коронавируса длится около двух недель, а его первые признаки похожи на симптомы гриппа: истощение, высокая температура, кашель, головная боль, отсутствие аппетита и прочее. В следствии, вирус поражает дыхательные пути, а также пищеварительную и нервную системы. 

Врачи говорят, что в зоне риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, но заболевание протекает у каждого по-разному: в одних наблюдаются легкие симптомы, а другие – тяжело болеют. Из-за этого сложно определить, сколько людей заразились этим типом вируса и насколько быстро он передается от человека к человеку.

Супрун советует на время вспышки болезни внимательно следит за личной гигиеной. В частности, необходимо регулярно мыть руки с мылом: перед едой, после возвращения из улицы, после контакта с животными. Стоит избегать тесного контакта с зараженными людьми, поэтому ограничьте посещение общественных мест. 

Если у вас наблюдаются симптомы гриппа, тогда оставайтесь дома, дабы не заразить других людей и не подхватить еще один вирус. Во время кашля или чихания прикрывайте рот и нос салфетками, а после тщательно мойте руки. Помимо этого, регулярно проветривайте свое помещение, так как вирусы боятся холода.

Специалисты рекомендуют бережно относиться к своему здоровью и не посещать места, в которых зафиксированы вспышки нового типа коронавируса.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что опасное заболевание стремительно развивается в Китае, от вируса умерло уже 25 человек. Из-за быстрого распространения коронавируса власти Китая изолировали от мира город Ухань, где произошло первое заражение. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...