Жертвами коронавируса в Китае стали уже 25 человек

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщает, что 25 человек умерли от уханьского коронавируса. Всего уже насчитывается 830 человек по всему миру, которые инфицированы данным вирусом. Об этом пишет CNN.



Сообщается, что двадцать четыре человека погибли в провинции Хубэй и один – в провинции Хэбэй.

Кроме того, стало известно, что Китай выделяет 1 миллиард юаней (144 млн долл.) на борьбу со смертельной вспышкой коронавируса в городе Ухань.

В заявлении, опубликованном китайским Министерством финансов в четверг, говорится, что деньги будут направлены на борьбу с вирусами в провинции Хубэй, где располагается город Ухань.

Ранее "Комментарии" опубликовали видео, как на улицах Китая люди падают замертво. Предположительно, эти люди инфицированы новым видом коронавируса, который в течение последнего месяца стремительно распространяется в Китае.

Также "Комментарии" сообщали, что ученые пришли к выводу, что заразить население в Китае коронавирусом могла змея.

Также мы писали, что начиная с 10:00 23 января всем жителям города Ухань запретили покидать город. Кроме того, стало известно, что железнодорожные вокзалы и аэропорт закроются, городские автобусы, метро, паромы и междугородние маршрутные автобусы также будут временно закрыты.

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