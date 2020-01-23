Люди падают на улицах замертво: появились жуткие видео из зараженного эпидемией Китая (18+)

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В сети появились видео, как на улицах Китая люди
падают замертво. Предположительно, эти люди инфицированы новым видом
коронавируса, который в течение последнего месяца стремительно распространяется
в Китае.
Кроме того, случаи заболевания все чаще фиксируют в
других странах.
Также CNN сообщает, что муниципальное управление здравоохранения Пекина подтвердило еще четыре случая заболевания Уханьским коронавирусом, в результате чего общее число заболевших в столице Китая достигло 26 человек. Согласно официальным данным, более 600 человек были инфицированы этим вирусом по всему миру.
В то же время, согласно данным чрезвычайного комитета,
созванного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), новый штам
коронавируса пока не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области
общественного здравоохранения.
Ранее "Комментарии" сообщали, что ученые пришли к
выводу, что заразить
население в Китае коронавирусом могла змея.
Также мы писали, что начиная с 10:00 23 января всем жителям
Ухани запретили
покидать город. Кроме того, стало известно, что железнодорожные вокзалы и
аэропорт закроются, городские автобусы, метро, паромы и междугородние
маршрутные автобусы также будут временно закрыты.
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