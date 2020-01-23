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Люди падают на улицах замертво: появились жуткие видео из зараженного эпидемией Китая (18+)

Опубликовано видео, как люди в Китае падают просто на улицах

23 января 2020, 22:49
Автор:

• Татьяна Веремеева

В сети появились видео, как на улицах Китая люди падают замертво. Предположительно, эти люди инфицированы новым видом коронавируса, который в течение последнего месяца стремительно распространяется в Китае.

Кроме того, случаи заболевания все чаще фиксируют в других странах.

Также CNN сообщает, что муниципальное управление здравоохранения Пекина подтвердило еще четыре случая заболевания Уханьским коронавирусом, в результате чего общее число заболевших в столице Китая достигло 26 человек. Согласно официальным данным, более 600 человек были инфицированы этим вирусом по всему миру.

В то же время, согласно данным чрезвычайного комитета, созванного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), новый штам коронавируса пока не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Ранее "Комментарии" сообщали, что ученые пришли к выводу, что заразить население в Китае коронавирусом могла змея.

Также мы писали, что начиная с 10:00 23 января всем жителям Ухани запретили покидать город. Кроме того, стало известно, что железнодорожные вокзалы и аэропорт закроются, городские автобусы, метро, паромы и междугородние маршрутные автобусы также будут временно закрыты.


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