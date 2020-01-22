Коронавирус в Китае: жителям Ухани запретили покидать город

Китайские государственные СМИ сообщают, что город Ухань закрывает все авиарейсы и железнодорожное сообщение из города из-за нового коронавируса, которым уже заразились более 400 человек и который стал причиной смерти 17 человек.



Официальное агентство Синьхуа сообщило в четверг, что городские власти также попросили людей не покидать Ухань без особых причин.

Государственная ежедневная газета People's Daily написала в своем Twitter, что начиная с 10:00 23 января всем запретят покидать город. Кроме того, стало известно, что железнодорожные вокзалы и аэропорт закроются, городские автобусы, метро, паромы и междугородние маршрутные автобусы также будут временно закрыты.

В Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВООЗ) заявила, что отложила принятие решения о том, чтобы объявить ли вспышку заболевания глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Экспертный комитет ВООЗ продолжит заседание по этому вопросу в четверг, 23 января.

Ранее "Комментарии" писали, что согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. В Ухане, где зафиксировали первые случаи инфицирования, призвали местных жителей не покидать город, а иногородних – не въезжать сюда. Сейчас под присмотром медиков находятся 1394 человека с подозрением на коронавирус.

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