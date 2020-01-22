Коронавирус в Китае: жителям Ухани запретили покидать город

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Китайские государственные СМИ сообщают, что город Ухань закрывает все
авиарейсы и железнодорожное сообщение из города из-за нового коронавируса,
которым уже заразились более 400 человек и который стал причиной смерти 17 человек.
Официальное агентство Синьхуа сообщило в четверг, что городские
власти также попросили людей не покидать Ухань без особых причин.
Государственная ежедневная газета People's Daily написала в своем Twitter,
что начиная с 10:00 23 января всем запретят покидать город. Кроме того, стало
известно, что железнодорожные вокзалы и аэропорт закроются, городские автобусы,
метро, паромы и междугородние маршрутные автобусы также будут временно закрыты.
В Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВООЗ) заявила, что
отложила принятие решения о том, чтобы объявить ли вспышку заболевания глобальной
чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Экспертный комитет ВООЗ
продолжит заседание по этому вопросу в четверг, 23 января.
Ранее "Комментарии" писали, что согласно данным китайских
экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый
опасный вирус может распространяться и мутировать. В Ухане, где
зафиксировали первые случаи инфицирования, призвали местных жителей не покидать
город, а иногородних – не въезжать сюда. Сейчас под присмотром медиков
находятся 1394 человека с подозрением на коронавирус.
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