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Соцсети высмеяли коронавирус в фотожабах

Коронавирус стал поводом для шуток в соцсетях

сегодня, 12:42
Автор:

• Наталья Шевченко

Соцсети высмеяли коронавирус в фотожабах

Пользователи интернета, как обычно не оставляют без внимания ни одну популярную в мире тему, так произошло в этот раз. Коронавирус, который был выявлен в Китае и наделал много шума по всему мира стал поводом для шуток и мемов.

Издание "Комменатрии" подготовило подборку фотожаб.

Как сообщало издание "Комментарии", согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. По одной из версий, болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные  операции с дикими животными.  В исследованиях отмечается, что наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у двух видов животных  - южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры. 

Китайский профессор в Германии прогнозирует, что эпидемия достигнет своего пика в марте, а продолжиться может до мая.

Известно, что новый тип вируса быстро мутирует и поражает как людей, так и животных. Инкубационный период коронавируса длится около двух недель, а его первые признаки похожи на симптомы гриппа: истощение, высокая температура, кашель, головная боль, отсутствие аппетита и прочее. В следствии, вирус поражает дыхательные пути, а также пищеварительную и нервную системы. Как защититься от опасного вируса - можно почитать по  ссылке. 

Также мы писали о том, что в Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.

Напомним, Китай закончил строительство одной из двух больниц в Ухане, предназначенных для лечения больных на коронавирус. Строительные работы начались в больнице Хуошеншань 23 января и закончились через 8 дней.

Новая больница имеет 1000 коек и, как ожидается, начнет принимать пациентов с понедельника.

Открытие второй больницы на 1500 коек планируется в течение нескольких дней.


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Источник: https://comments.ua/
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